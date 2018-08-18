Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:.. а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием? ..
мертвая экономика вовсе не означает, что люди разучились считать. Удорожание чего бы ни было, не есть поводом для того, чтобы обвинять в бизнес в "спекулятивном подорожании". Хлеб подорожал за год раза в полтора - спекулянты? Газ подорожал для бизнеса - снова спекулянты? Стройматериалы, электричество, зарплаты растут, а цены, значит должны вам падать? Схера ли?
Феодал написав:... я все конкретно написал, люди работают с зп 30к, а по докам получают все 65к, разница идет по карманам руководства ..
это какой-то новый прикол, со здравым смыслом ничего не имеющий. Если "по докам" "все 65К", то застройщик в итоге откашляет с налогами гос-ву порядка 100К. Нахера ему это? Это вам бульдозерист рассказывал? )))) не удивлюсь. Судя по Ворк.уа 30К - это самая обычная ЗП бульдозериста. И че? Простите, у вас какое образование?
Феодал написав:... я все конкретно написал, люди работают с зп 30к, а по докам получают все 65к, разница идет по карманам руководства ..
это какой-то новый прикол, со здравым смыслом ничего не имеющий. Если "по докам" "все 65К", то застройщик в итоге откашляет с налогами гос-ву порядка 100К. Нахера ему это? Это вам бульдозерист рассказывал? )))) не удивлюсь. Судя по Ворк.уа 30К - это самая обычная ЗП бульдозериста. И че? Простите, у вас какое образование?
а вы с какой целью интересуетесь моим образованием? Эти доки (типо смета с подписью исполнителя) до налоговой не доходят, через налоговую приходит минималка.
Феодал написав:... я все конкретно написал, люди работают с зп 30к, а по докам получают все 65к, разница идет по карманам руководства ..
это какой-то новый прикол, со здравым смыслом ничего не имеющий. Если "по докам" "все 65К", то застройщик в итоге откашляет с налогами гос-ву порядка 100К. Нахера ему это? Это вам бульдозерист рассказывал? )))) не удивлюсь. Судя по Ворк.уа 30К - это самая обычная ЗП бульдозериста. И че? Простите, у вас какое образование?
Тоже не въезжаю в чем прикол ? Платить с зарплаты 65 налоги что-бы 30 вывести ? Думаю есть более выгодные варианты.
Хомякоид написав:.. Тоже не въезжаю в чем прикол ? Платить с зарплаты 65 налоги что-бы 30 вывести ? Думаю есть более выгодные варианты.
все просто: Хвэодал бухал с бульдозеристом, тот под очередной стакан пожаловался, что все кругом воруют, особенно начальники коммерческой фирмы, - тырят сами у себя деньги. Когда бухло закончилось, бульдозерист добавил, что за второй не пойдет, так как ЗП еще не давали (пропил, на самом деле). Можно назвать это случаем так называемого разоблачения