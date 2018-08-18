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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94349435943694379438>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  Libo написав:
  Феодал написав:[quote="5391478:Libo"]в прошлом году рекордный за всю историю Украины ВВП - $200 млрд.

ух, какие цыфры и заявления=)
цыплят по осени считают


Циплят посчитали по состоянию на 31 декабря. Рекорд. Все довольны. Кроме шариковых. :lol:

людям из украины нужно во что-то верить :D
украина вообще сверх держава, а гривня - новая мировая валюта[/quote]

украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:00

можно було, не всім

  kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:03

  kingkongovets написав:
Феодал написав:людям из украины нужно во что-то верить :D
украина вообще сверх держава, а гривня - новая мировая валюта


украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

Да, это я понял еще когда в Израиле работал)
Израильтянам до наших барыг очень далеко :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:04

  sequence написав:
  Феодал написав:..
а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием? ..

мертвая экономика вовсе не означает, что люди разучились считать. Удорожание чего бы ни было, не есть поводом для того, чтобы обвинять в бизнес в "спекулятивном подорожании".
Хлеб подорожал за год раза в полтора - спекулянты? Газ подорожал для бизнеса - снова спекулянты? Стройматериалы, электричество, зарплаты растут, а цены, значит должны вам падать? Схера ли?

Cоветую ознакомится прежде чем писать глупости
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%B4%D0%B8)
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  kingkongovets написав:
Феодал написав:людям из украины нужно во что-то верить :D
украина вообще сверх держава, а гривня - новая мировая валюта


украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

Да, это я понял еще когда в Израиле работал)
Израильтянам до наших барыг очень далеко :D
именно поэтому столько
израильтян на киевском рынке недвиги?)
опыт приезжают перенимать?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:10

  Феодал написав:...
я все конкретно написал, люди работают с зп 30к, а по докам получают все 65к, разница идет по карманам руководства
..

это какой-то новый прикол, со здравым смыслом ничего не имеющий.
Если "по докам" "все 65К", то застройщик в итоге откашляет с налогами гос-ву порядка 100К. Нахера ему это? Это вам бульдозерист рассказывал? )))) не удивлюсь.
Судя по Ворк.уа 30К - это самая обычная ЗП бульдозериста. И че?
Простите, у вас какое образование?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:15

  sequence написав:
  Феодал написав:...
я все конкретно написал, люди работают с зп 30к, а по докам получают все 65к, разница идет по карманам руководства
..

это какой-то новый прикол, со здравым смыслом ничего не имеющий.
Если "по докам" "все 65К", то застройщик в итоге откашляет с налогами гос-ву порядка 100К. Нахера ему это? Это вам бульдозерист рассказывал? )))) не удивлюсь.
Судя по Ворк.уа 30К - это самая обычная ЗП бульдозериста. И че?
Простите, у вас какое образование?

а вы с какой целью интересуетесь моим образованием?
Эти доки (типо смета с подписью исполнителя) до налоговой не доходят, через налоговую приходит минималка.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:16

  sequence написав:
  Феодал написав:...
я все конкретно написал, люди работают с зп 30к, а по докам получают все 65к, разница идет по карманам руководства
..

это какой-то новый прикол, со здравым смыслом ничего не имеющий.
Если "по докам" "все 65К", то застройщик в итоге откашляет с налогами гос-ву порядка 100К. Нахера ему это? Это вам бульдозерист рассказывал? )))) не удивлюсь.
Судя по Ворк.уа 30К - это самая обычная ЗП бульдозериста. И че?
Простите, у вас какое образование?


Тоже не въезжаю в чем прикол ?
Платить с зарплаты 65 налоги что-бы 30 вывести ? Думаю есть более выгодные варианты.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:20

  Хомякоид написав:..
Тоже не въезжаю в чем прикол ?
Платить с зарплаты 65 налоги что-бы 30 вывести ? Думаю есть более выгодные варианты.

все просто: Хвэодал бухал с бульдозеристом, тот под очередной стакан пожаловался, что все кругом воруют, особенно начальники коммерческой фирмы, - тырят сами у себя деньги.
Когда бухло закончилось, бульдозерист добавил, что за второй не пойдет, так как ЗП еще не давали (пропил, на самом деле).
Можно назвать это случаем так называемого разоблачения
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:21

  Хомякоид написав:
Тоже не въезжаю в чем прикол ?
Платить с зарплаты 65 налоги что-бы 30 вывести ? Думаю есть более выгодные варианты.

а прикол тут очень простой, называеться мутки на подрядничестве, налог у мартынова платят с минималки
Феодал
 
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