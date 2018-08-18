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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:23
sequence написав: Хомякоид написав:
..
Тоже не въезжаю в чем прикол ?
Платить с зарплаты 65 налоги что-бы 30 вывести ? Думаю есть более выгодные варианты.
все просто: Хвэодал бухал с бульдозеристом, тот под очередной стакан пожаловался, что все кругом воруют, особенно начальники коммерческой фирмы, - тырят сами у себя деньги.
Когда бухло закончилось, бульдозерист добавил, что за второй не пойдет, так как ЗП еще не давали (пропил, на самом деле).
Можно назвать это случаем так называемого разоблачения
а, бухал с бульдозеристом, других предположений видимо нет, штош, теперь понятно почему так сложно понять как работает простая схема
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Феодал
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:31
Феодал написав:
людям из украины нужно во что-то верить
украина вообще сверх держава, а гривня - новая мировая валюта
Вообще-то "людей из Украины" правильнее называть украинский народ
. Героический. Заслуживший внимание и уважение во всем мире.
Не сверх держава, но ничем не хуже других. И гривна тоже нормальная и обычная, как и большинство других валют мира.
Украинцы никогда не претендовали на звание "сверх".
Востаннє редагувалось Libo
в Пон 07 лют, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:31
"С 5 февраля покупатели недвижимости будут проводить налоговую проверку"
мне бы хотелось узнать кто и что думает по этому поводу
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:35
именно поэтому столько
израильтян на киевском рынке недвиги?)
опыт приезжают перенимать?)
Израильтяне в своей воюющей! стране за цену средней киевской хаты смогут купить примерно ничего!
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:39
Феодал написав:
"С 5 февраля покупатели недвижимости будут проводить налоговую проверку"
мне бы хотелось узнать кто и что думает по этому поводу
Я полтора года назад проходил. Справка с места работы с указанием размера з/п. Писулька из банка, где деньги были, что в банке давно, бережливый, плюшкин, копеечку до копеечки ... Потом еще финмотироинг проверил в течение дня или двух, выдал заключение, что добропорядочный, надежный и позитивный мужчина ...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 12:54
Libo написав:
выдал заключение, что добропорядочный, надежный и позитивный мужчина ...
ще б довідку від венеролога, і готовий "жених на ночь" :)
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:03
change_pm написав: Faceless написав:
Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет.
Вот только на балкон не может - там порожек высокий.
Ну, то благо до першого сір"йозного потопа, яке почнеться з вани! А потім благо раптом скінчиться
Чого там має бути потоп, і чим врятує в даному разі пару см порогу?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:03
Феодал написав: Хомякоид написав:
Тоже не въезжаю в чем прикол ?
Платить с зарплаты 65 налоги что-бы 30 вывести ? Думаю есть более выгодные варианты.
а прикол тут очень простой, называеться мутки на подрядничестве, налог у мартынова платят с минималки
Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?
Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.
Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:06
kingkongovets написав:
именно поэтому столько
израильтян на киевском рынке недвиги?)
опыт приезжают перенимать?)
Видел у двух застройщиков в регионах израильтян покупателей.
Надо расширять кругозор а не только с проплаченными киевскими рылами общаться
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:11
Хомякоид написав: Феодал написав:
а прикол тут очень простой, называеться мутки на подрядничестве, налог у мартынова платят с минималки
Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?
Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.
Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.
заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает
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Феодал
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