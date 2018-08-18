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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:14
Феодал написав: Хомякоид написав: Феодал написав:
а прикол тут очень простой, называеться мутки на подрядничестве, налог у мартынова платят с минималки
Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?
Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.
Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.
заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает
Так к чему тогда вообще этот пассаж то?
Мами себе во внутренней документации нарисовали 65к. Ни в статистику, ни к оплате налогов эта цифра не относится никак, вы сами выше написали, для государства он трудится за минималку. Бульдозерист получает свои рыночные 30к, и его в принципе не касается, что там в бумажке накрутили.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:20
По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.
Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.
В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:21
flyman написав: kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН
Як це власне уявляєте, пане Флаю?
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