Додано: Пон 07 лют, 2022 13:56

Faceless написав: Феодал написав: Хомякоид написав:

Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?

Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.

Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи. Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.

заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает Так к чему тогда вообще этот пассаж то?

Мами себе во внутренней документации нарисовали 65к. Ни в статистику, ни к оплате налогов эта цифра не относится никак, вы сами выше написали, для государства он трудится за минималку. Бульдозерист получает свои рыночные 30к, и его в принципе не касается, что там в бумажке накрутили. Так к чему тогда вообще этот пассаж то?Мами себе во внутренней документации нарисовали 65к. Ни в статистику, ни к оплате налогов эта цифра не относится никак, вы сами выше написали, для государства он трудится за минималку. Бульдозерист получает свои рыночные 30к, и его в принципе не касается, что там в бумажке накрутили.

ну как сказать не косается, руководство там сейчас думает о том чтобы отправить людей за свой счет по причине того что продаж нет, ну есть вариант убрать эту пракладку которую получает подрядчик и снизить стоимость общего строительства, а не вот это вот все: "понижать в гривне не куда"На самом деле эта тема не сильно интересна, гораздо интереснее как сейчас будут проходить сделки на вторичке, и что будет (что делать) если нотариус получает отказ в проведении сделки от налоговой