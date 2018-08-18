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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943694379438943994409441>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  Хомякоид написав:
  Феодал написав:а прикол тут очень простой, называеться мутки на подрядничестве, налог у мартынова платят с минималки


Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?
Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.
Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.

заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает
Так к чему тогда вообще этот пассаж то?
Мами себе во внутренней документации нарисовали 65к. Ни в статистику, ни к оплате налогов эта цифра не относится никак, вы сами выше написали, для государства он трудится за минималку. Бульдозерист получает свои рыночные 30к, и его в принципе не касается, что там в бумажке накрутили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:20

По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.

Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.

В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:21

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН


Як це власне уявляєте, пане Флаю?
ritter
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:48

  Xenon написав: "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк

красиво)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:53

  Xenon написав:По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.

Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.

В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк


у них самый конченный фин.мон.\комплаенс (после штрафа от США), который никому не подчиняется и весь остальной банк их тоже ненавидит. При чем каждый раз по одинаковым вопросам могут придумывать разное.
Востаннє редагувалось kbadoo в Пон 07 лют, 2022 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:55

  ritter написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН


Як це власне уявляєте, пане Флаю?



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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:55

Хорошо здесь у вас без меня: дискуссии аргументированные, содержательные и никто не ноет :-)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:56

  Faceless написав:
Феодал написав:
  Хомякоид написав:
Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?
Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.
Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.

заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает
Так к чему тогда вообще этот пассаж то?
Мами себе во внутренней документации нарисовали 65к. Ни в статистику, ни к оплате налогов эта цифра не относится никак, вы сами выше написали, для государства он трудится за минималку. Бульдозерист получает свои рыночные 30к, и его в принципе не касается, что там в бумажке накрутили.

ну как сказать не косается, руководство там сейчас думает о том чтобы отправить людей за свой счет по причине того что продаж нет, ну есть вариант убрать эту пракладку которую получает подрядчик и снизить стоимость общего строительства, а не вот это вот все: "понижать в гривне не куда"
На самом деле эта тема не сильно интересна, гораздо интереснее как сейчас будут проходить сделки на вторичке, и что будет (что делать) если нотариус получает отказ в проведении сделки от налоговой
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:00

  Serg-ik написав:Хорошо здесь у вас без меня: дискуссии аргументированные, содержательные и никто не ноет :-)

Прювєт, мєдвєд! )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:04

  Faceless написав:
  change_pm написав:
  Faceless написав:Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет. Вот только на балкон не может - там порожек высокий.

Ну, то благо до першого сір"йозного потопа, яке почнеться з вани! А потім благо раптом скінчиться :mrgreen:

Чого там має бути потоп, і чим врятує в даному разі пару см порогу?

Причини для потопу можуть бути різні - ось я колись заливав сусідську вану не знаючи про це - в мене під ваною почало протікати.

Чим врятує порог в 1-2 см? Тим що дасть часову фору (не магазин) і водичка поки постоїть в ваній, а не потече зразу на паркет / ламінат.
change_pm
 
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