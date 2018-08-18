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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:14
Феодал написав: Хомякоид написав: Феодал написав:
а прикол тут очень простой, называеться мутки на подрядничестве, налог у мартынова платят с минималки
Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?
Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.
Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.
заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает
Так к чему тогда вообще этот пассаж то?
Мами себе во внутренней документации нарисовали 65к. Ни в статистику, ни к оплате налогов эта цифра не относится никак, вы сами выше написали, для государства он трудится за минималку. Бульдозерист получает свои рыночные 30к, и его в принципе не касается, что там в бумажке накрутили.
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Faceless
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:20
По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.
Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.
В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк
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Xenon
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:21
flyman написав: kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН
Як це власне уявляєте, пане Флаю?
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ritter
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:48
Xenon написав:
"а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк
красиво)
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:53
Xenon написав:
По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.
Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.
В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк
у них самый конченный фин.мон.\комплаенс (после штрафа от США), который никому не подчиняется и весь остальной банк их тоже ненавидит. При чем каждый раз по одинаковым вопросам могут придумывать разное.
Востаннє редагувалось kbadoo
в Пон 07 лют, 2022 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:55
ritter написав: flyman написав: kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН
Як це власне уявляєте, пане Флаю?
Всі знають що 1 вересня -40% від мхз.
Продаєш зараз прелєсть за багато грошей. Живеш у тьоті/оренді/під мостом, відкуповуєш цієї осені по ціні мхз -40%, тобто одну продав, дві або три купив. За 6 місяців
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:55
Хорошо здесь у вас без меня: дискуссии аргументированные, содержательные и никто не ноет
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:56
Faceless написав: Феодал написав: Хомякоид написав:
Не понимаю кто в этой схеме лох, можете обьяснить ?
Если на рынке бульдозерист стит 60 тыс. и работает за 30 значит бульдозерист лох.
Если на рынке 30. а подрядчики тулят за 60 значит заказчики лохи.
заказчики лохи то понятно, ну там имеет место быть родственные связи, по этому всех все устраивает
Так к чему тогда вообще этот пассаж то?
Мами себе во внутренней документации нарисовали 65к. Ни в статистику, ни к оплате налогов эта цифра не относится никак, вы сами выше написали, для государства он трудится за минималку. Бульдозерист получает свои рыночные 30к, и его в принципе не касается, что там в бумажке накрутили.
ну как сказать не косается, руководство там сейчас думает о том чтобы отправить людей за свой счет по причине того что продаж нет, ну есть вариант убрать эту пракладку которую получает подрядчик и снизить стоимость общего строительства, а не вот это вот все: "понижать в гривне не куда"
На самом деле эта тема не сильно интересна, гораздо интереснее как сейчас будут проходить сделки на вторичке, и что будет (что делать) если нотариус получает отказ в проведении сделки от налоговой
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Феодал
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:00
Serg-ik написав:
Хорошо здесь у вас без меня: дискуссии аргументированные, содержательные и никто не ноет
Прювєт, мєдвєд! )))
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change_pm
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:04
Faceless написав: change_pm написав: Faceless написав:
Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет.
Вот только на балкон не может - там порожек высокий.
Ну, то благо до першого сір"йозного потопа, яке почнеться з вани! А потім благо раптом скінчиться
Чого там має бути потоп, і чим врятує в даному разі пару см порогу?
Причини для потопу можуть бути різні - ось я колись заливав сусідську вану не знаючи про це - в мене під ваною почало протікати.
Чим врятує порог в 1-2 см? Тим що дасть часову фору (не магазин) і водичка поки постоїть в ваній, а не потече зразу на паркет / ламінат.
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change_pm
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