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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94379438943994409441>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:06

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН

Тю! Та ж не просто так армяшкі прідумалі сертифікати Нвера )))

Кручу-верчу - зашортити хачу )))
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:07

  ritter написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН


Як це власне уявляєте, пане Флаю?

Продаєш прєлєсть за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:07

  Феодал написав:На самом деле эта тема не сильно интересна, гораздо интереснее как сейчас будут проходить сделки на вторичке, и что будет (что делать) если нотариус получает отказ в проведении сделки от налоговой

А чьо буде, коли ти проходиш свою первинку оформлювати, а тобі ДФС каже фас :?:

Що таді? Бути як?
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 07 лют, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:08

  Libo написав:
  Феодал написав:"С 5 февраля покупатели недвижимости будут проводить налоговую проверку"
мне бы хотелось узнать кто и что думает по этому поводу


Я полтора года назад проходил. Справка с места работы с указанием размера з/п. Писулька из банка, где деньги были, что в банке давно, бережливый, плюшкин, копеечку до копеечки ... Потом еще финмотироинг проверил в течение дня или двух, выдал заключение, что добропорядочный, надежный и позитивный мужчина ... :lol:


Только на сей раз все куда сложнее. Иначе какой смысл анонсировать то что уже и так есть.
Речь идет о проверке наличия доходов достаточных для покупки и смотреть будут по суммам уплаченных налогов.
Справку с места работы можно нарисовать на любую сумму, но это далеко не всегда подтвердит белую зп.
Ключевое : обещают на разницу между стоимостью жилья и недоказанным доходом начислять подоходный. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:08

  flyman написав:Продаєш прєлєсть за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує

шоб прадать шота ненужноє, треба купити спочатку шота ненужноє...

Ти що продав, Флаю?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:09

  flyman написав:
  ritter написав:
  kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось


Як це власне уявляєте, пане Флаю?

Продаєш прєлєсть за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує

Флай дело говорит, в этой стране это как народная забава
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:10

  airmax78 написав:Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.

Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:17

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.

Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим

він зайнят...

дозакуповує консерви і мішки з піском... панорамні вікна на схід і півнич в годину Х - це велика проблема...

осколками може і вбити...
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:19

  vladimir07 написав:
  Libo написав:
  Феодал написав:"С 5 февраля покупатели недвижимости будут проводить налоговую проверку"
мне бы хотелось узнать кто и что думает по этому поводу


Я полтора года назад проходил. Справка с места работы с указанием размера з/п. Писулька из банка, где деньги были, что в банке давно, бережливый, плюшкин, копеечку до копеечки ... Потом еще финмотироинг проверил в течение дня или двух, выдал заключение, что добропорядочный, надежный и позитивный мужчина ... :lol:


Только на сей раз все куда сложнее. Иначе какой смысл анонсировать то что уже и так есть.
Речь идет о проверке наличия доходов достаточных для покупки и смотреть будут по суммам уплаченных налогов.
Справку с места работы можно нарисовать на любую сумму, но это далеко не всегда подтвердит белую зп.
Ключевое : обещают на разницу между стоимостью жилья и недоказанным доходом начислять подоходный. :mrgreen:

імхо звичайно...

продажи всього жорстко стопорнуться...
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:24

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим

він зайнят...

понятно
В принципе я предполагал, что когда придёт время сказать, что я со щитом или на щите, никого уже не будет... из тех кто за меня или против меня.
Хотя Конговец с утра активничал на форуме...
Serg-ik
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