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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:06
flyman написав: kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН
Тю! Та ж не просто так армяшкі прідумалі сертифікати Нвера )))
Кручу-верчу - зашортити хачу )))
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:07
ritter написав: flyman написав: kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН
Як це власне уявляєте, пане Флаю?
Продаєш прєлєсть за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:07
Феодал написав:
На самом деле эта тема не сильно интересна, гораздо интереснее как сейчас будут проходить сделки на вторичке, и что будет (что делать) если нотариус получает отказ в проведении сделки от налоговой
А чьо буде, коли ти проходиш свою первинку оформлювати, а тобі ДФС каже фас
Що таді? Бути як?
Востаннє редагувалось change_pm
в Пон 07 лют, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:08
Libo написав: Феодал написав:
"С 5 февраля покупатели недвижимости будут проводить налоговую проверку"
мне бы хотелось узнать кто и что думает по этому поводу
Я полтора года назад проходил. Справка с места работы с указанием размера з/п. Писулька из банка, где деньги были, что в банке давно, бережливый, плюшкин, копеечку до копеечки ... Потом еще финмотироинг проверил в течение дня или двух, выдал заключение, что добропорядочный, надежный и позитивный мужчина ...
Только на сей раз все куда сложнее. Иначе какой смысл анонсировать то что уже и так есть.
Речь идет о проверке наличия доходов достаточных для покупки и смотреть будут по суммам уплаченных налогов.
Справку с места работы можно нарисовать на любую сумму, но это далеко не всегда подтвердит белую зп.Ключевое
: обещают на разницу между стоимостью жилья и недоказанным доходом начислять подоходный.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:08
flyman написав:Продаєш прєлєсть
за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує
шоб прадать шота ненужноє, треба купити спочатку шота ненужноє...
Ти що продав, Флаю?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:09
flyman написав: ritter написав: kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
Як це власне уявляєте, пане Флаю?
Продаєш прєлєсть за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує
Флай дело говорит, в этой стране это как народная забава
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:10
airmax78 написав:
Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.
Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:17
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Разбудите меня через 10 лет и бросьте в меня камень, если: hbbgaf не будет хоронить доллар; change pm и Ко не будут хоронить Украину; Серж не будет продолжать искать треху с правильными комнатами по правильной цене; Франт не будет бросаться на всех вокруг и по любому поводу.
Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим
він зайнят...
дозакуповує консерви і мішки з піском... панорамні вікна на схід і півнич в годину Х - це велика проблема...
осколками може і вбити...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:19
vladimir07 написав:
Libo написав: Феодал написав:
"С 5 февраля покупатели недвижимости будут проводить налоговую проверку"
мне бы хотелось узнать кто и что думает по этому поводу
Я полтора года назад проходил. Справка с места работы с указанием размера з/п. Писулька из банка, где деньги были, что в банке давно, бережливый, плюшкин, копеечку до копеечки ... Потом еще финмотироинг проверил в течение дня или двух, выдал заключение, что добропорядочный, надежный и позитивный мужчина ...
Только на сей раз все куда сложнее. Иначе какой смысл анонсировать то что уже и так есть.
Речь идет о проверке наличия доходов достаточных для покупки и смотреть будут по суммам уплаченных налогов.
Справку с места работы можно нарисовать на любую сумму, но это далеко не всегда подтвердит белую зп.Ключевое
: обещают на разницу между стоимостью жилья и недоказанным доходом начислять подоходный.
імхо звичайно...
продажи всього жорстко стопорнуться...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:24
change_pm написав: Serg-ik написав:
Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим
він зайнят...
понятно
В принципе я предполагал, что когда придёт время сказать, что я со щитом или на щите, никого уже не будет... из тех кто за меня или против меня.
Хотя Конговец с утра активничал на форуме...
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