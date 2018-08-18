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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9438943994409441>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:26

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 лют, 2022 14:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:28

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим

він зайнят...

понятно
В принципе я предполагал, что когда придёт время сказать, что я со щитом или на щите, никого уже не будет... из тех кто за меня или против меня.
Хотя Конговец с утра активничал на форуме...

Таки купили или таки нет ?
А то как-то слишком пафосно вернулись :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:28

vitaliian
Понятно.
Понедельник-день тяжёлый. Оставить новость на вторник или "утяжелить" понедельник?
Анонсировать новость и собрать всех добро- и недоброжелателей в одно время или так, с бухты-барахты?
Фейслесс, что скажешь?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Таки купили или таки нет ?

таки да.
но как об этом сказать? Обязательно кто-нибудь расстроится
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:38

  Serg-ik написав:
  pesikot написав:Таки купили или таки нет ?

таки да.
но как об этом сказать? Обязательно кто-нибудь расстроится

Да ладно :D

за полтос ? трёшку ? с правильными комнатами ? :)

Озвучьте бюджет, район, планировку. Бюджет и планировку очень желательно
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим

він зайнят...

понятно
В принципе я предполагал, что когда придёт время сказать, что я со щитом или на щите, никого уже не будет... из тех кто за меня или против меня.
Хотя Конговец с утра активничал на форуме...
вы ждали оваций и красной дорожки?)
вы шото купили?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:47

  change_pm написав:
  Faceless написав:Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет. Вот только на балкон не может - там порожек высокий.

Ну, то благо до першого сір"йозного потопа, яке почнеться з вани! А потім благо раптом скінчиться :mrgreen:

Системы защит от протечек с обратной связью с контролем обрывов по датчикам, наверное еще не придумали... И тройку-пяток датчиков разбросать по санузлам кухне... наверное, высшая математика.
И, в ванной делается маленький перепад уровня с обратным уклоном, если уже так сильно трусим.

И, робот пылесос реально классная штука, на первом десятке тысяч убранных квадратных метров, и сотням часов уборки это начинаешь ценить, тем более что более или менее надежная модель с лидаром (но надо выбрать надежную модель - 4pda в помощь) стартует от 7 тыс.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:54

  Xenon написав:По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.

Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.

В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк

Это какая-то дичь, справки о з/п или отчета с налоговой более чем достаточно, даже для госов.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы ждали оваций и красной дорожки?)
вы шото купили?

От Вас-только какахи)))
Как Вы любите говорить "читайте, медленно шевеля губами"
СЕРЖИК КУПИЛ КВАРТИРУ
ТРЁШКУ
ПРАВИЛЬНЫЕ КОМНАТЫ
101 КВАДРАТ С БАЛКОНАМИ
59 КВАДРАТОВ ЖИЛОЙ (22+23+14)
кухня 13,5
2 САНУЗЛА
Хотя всё не новое, но в квартире есть всё, заехал просто со своей одеждой.

Этого достаточно, чтобы о районе сказать "Киев, ( не за окружной) правый берег, далеко от центра и 3 км до метро"?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:01

Serg-ik
Поздравляем!
Только кухня маловата, если бы поменять ее местами с одной из 22,23 метровых комнат... вообще было бы супер.
_Mykola_
 
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