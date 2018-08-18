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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:26
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 07 лют, 2022 14:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:28
Serg-ik написав: change_pm написав: Serg-ik написав:
Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим
він зайнят...
понятно
В принципе я предполагал, что когда придёт время сказать, что я со щитом или на щите, никого уже не будет... из тех кто за меня или против меня.
Хотя Конговец с утра активничал на форуме...
Таки купили или таки нет ?
А то как-то слишком пафосно вернулись
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pesikot
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:28
vitaliian
Понятно.
Понедельник-день тяжёлый. Оставить новость на вторник или "утяжелить" понедельник?
Анонсировать новость и собрать всех добро- и недоброжелателей в одно время или так, с бухты-барахты?
Фейслесс, что скажешь?
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:30
pesikot написав:
Таки купили или таки нет ?
таки да.
но как об этом сказать? Обязательно кто-нибудь расстроится
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:38
Serg-ik написав: pesikot написав:
Таки купили или таки нет ?
таки да.
но как об этом сказать? Обязательно кто-нибудь расстроится
Да ладно
за полтос ? трёшку ? с правильными комнатами ?
Озвучьте бюджет, район, планировку. Бюджет и планировку очень желательно
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:45
Serg-ik написав: change_pm написав: Serg-ik написав:
Эйрмакс часто заглядывает?
Давайте его разбудим
він зайнят...
понятно
В принципе я предполагал, что когда придёт время сказать, что я со щитом или на щите, никого уже не будет... из тех кто за меня или против меня.
Хотя Конговец с утра активничал на форуме...
вы ждали оваций и красной дорожки?)
вы шото купили?
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kingkongovets
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:47
change_pm написав: Faceless написав:
Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет.
Вот только на балкон не может - там порожек высокий.
Ну, то благо до першого сір"йозного потопа, яке почнеться з вани! А потім благо раптом скінчиться
Системы защит от протечек с обратной связью с контролем обрывов по датчикам, наверное еще не придумали... И тройку-пяток датчиков разбросать по санузлам кухне... наверное, высшая математика.
И, в ванной делается маленький перепад уровня с обратным уклоном, если уже так сильно трусим.
И, робот пылесос реально классная штука, на первом десятке тысяч убранных квадратных метров, и сотням часов уборки это начинаешь ценить, тем более что более или менее надежная модель с лидаром (но надо выбрать надежную модель - 4pda в помощь) стартует от 7 тыс.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:54
Xenon написав:
По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.
Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.
В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк
Это какая-то дичь, справки о з/п или отчета с налоговой более чем достаточно, даже для госов.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:58
kingkongovets написав:
вы ждали оваций и красной дорожки?)
вы шото купили?
От Вас-только какахи)))
Как Вы любите говорить "читайте, медленно шевеля губами"
СЕРЖИК КУПИЛ КВАРТИРУ
ТРЁШКУ
ПРАВИЛЬНЫЕ КОМНАТЫ
101 КВАДРАТ С БАЛКОНАМИ
59 КВАДРАТОВ ЖИЛОЙ (22+23+14)
кухня 13,5
2 САНУЗЛА
Хотя всё не новое, но в квартире есть всё, заехал просто со своей одеждой.
Этого достаточно, чтобы о районе сказать "Киев, ( не за окружной) правый берег, далеко от центра и 3 км до метро"?
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:01
Serg-ik
Поздравляем!
Только кухня маловата, если бы поменять ее местами с одной из 22,23 метровых комнат... вообще было бы супер.
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