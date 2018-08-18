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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:33
Serg-ik написав:Libo
Я уже месяц в ней живу, сделка была в 20-х числах декабря, заехал 2-го января. Так что уныние от некоторой глухомани и того, что ножками далеко до транспорта, уже постепенно прошло...
О, значит уже есть следующая цель - авто!
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:33
kingkongovets написав:
а сколько до метро?
правый берег?
Невнимательно читали. Я же просил "медленно...."
3 км до метро, 10-15 мин на маршрутке ( смотря какая), правый берег
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:34
Libo написав: Serg-ik написав:Libo
Я уже месяц в ней живу, сделка была в 20-х числах декабря, заехал 2-го января. Так что уныние от некоторой глухомани и того, что ножками далеко до транспорта, уже постепенно прошло...
О, значит уже есть следующая цель - авто!
почти так
Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:35
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а сколько до метро?
правый берег?
Невнимательно читали. Я же просил "медленно...."
3 км до метро, 10-15 мин на маршрутке ( смотря какая), правый берег
может еще Новобеличи, Минский, Куреневка
скажите, на какую букву?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:36
Сержа поздравляю с покупкой,
Но поступил по классике
"Ждал самого дна рынка почти 10 лет, а купил на пике"
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:36
Serg-ik написав: Faceless написав:
Так а сколько вышло по деньгам?
а с этого места давайте устроим конкурс экспертов и знатоков.
Сколько может стоить по минимуму квартира с указанными пераметрами, если она укомплектована мебелью и техникой ( примерно в ноябре оттуда уехали арендаторы было 12 000 грн + коммуналь)
3 км. от метро, 101 метр - ну примерно по 1,4 куе за метр + 10 куе за мебель. Итого 150 куе.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:36
Genie написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а сколько до метро?
правый берег?
Невнимательно читали. Я же просил "медленно...."
3 км до метро, 10-15 мин на маршрутке ( смотря какая), правый берег
может еще Новобеличи, Минский, Куреневка
скажите, на какую букву?
коцюбинское есть еще
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:39
kingkongovets написав:
коцюбинское есть еще
Серж написал, не Борщаговки и и не ДВРЗ, что-то кажется, он бы не взял в пригороде
эту мы такую мутотень упороли, но мы тогда правда не собирали 10-летиями
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:39
kingkongovets
не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев.
Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140.
Старт был 135 и квартира висела...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:40
Serg-ik написав:kingkongovets
не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев.
Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140.
Старт был 135 и квартира висела...
я за 85-95, написала выше
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