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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94419442944394449445 ... 9448>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:33

  Serg-ik написав:Libo
Я уже месяц в ней живу, сделка была в 20-х числах декабря, заехал 2-го января. Так что уныние от некоторой глухомани и того, что ножками далеко до транспорта, уже постепенно прошло...


О, значит уже есть следующая цель - авто! :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:33

  kingkongovets написав:а сколько до метро?
правый берег?

Невнимательно читали. Я же просил "медленно...."
3 км до метро, 10-15 мин на маршрутке ( смотря какая), правый берег
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:34

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Libo
Я уже месяц в ней живу, сделка была в 20-х числах декабря, заехал 2-го января. Так что уныние от некоторой глухомани и того, что ножками далеко до транспорта, уже постепенно прошло...


О, значит уже есть следующая цель - авто! :idea:

почти так
Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:35

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а сколько до метро?
правый берег?

Невнимательно читали. Я же просил "медленно...."
3 км до метро, 10-15 мин на маршрутке ( смотря какая), правый берег


может еще Новобеличи, Минский, Куреневка

скажите, на какую букву? :lol:
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:36

Сержа поздравляю с покупкой,
Но поступил по классике
"Ждал самого дна рынка почти 10 лет, а купил на пике"
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:36

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Так а сколько вышло по деньгам?

а с этого места давайте устроим конкурс экспертов и знатоков.
Сколько может стоить по минимуму квартира с указанными пераметрами, если она укомплектована мебелью и техникой ( примерно в ноябре оттуда уехали арендаторы было 12 000 грн + коммуналь)

3 км. от метро, 101 метр - ну примерно по 1,4 куе за метр + 10 куе за мебель. Итого 150 куе.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а сколько до метро?
правый берег?

Невнимательно читали. Я же просил "медленно...."
3 км до метро, 10-15 мин на маршрутке ( смотря какая), правый берег


может еще Новобеличи, Минский, Куреневка

скажите, на какую букву? :lol:
коцюбинское есть еще
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:39

  kingkongovets написав:коцюбинское есть еще


Серж написал, не Борщаговки и и не ДВРЗ, что-то кажется, он бы не взял в пригороде
эту мы такую мутотень упороли, но мы тогда правда не собирали 10-летиями
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:39

kingkongovets
не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев.
Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140.
Старт был 135 и квартира висела...
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:40

  Serg-ik написав:kingkongovets
не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев.
Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140.
Старт был 135 и квартира висела...


я за 85-95, написала выше
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