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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:42
Serg-ik написав:kingkongovets
не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев.
Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140.
Старт был 135 и квартира висела...
сержик я вас уже поздравил, но больше участвовать в разгоне вашего хайпа не хочу
без локации и цены не интересно, извините
зы:
коцюбинское - это кстати киев
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 07 лют, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:43
Xenon написав:
Сержа поздравляю с покупкой,
Но поступил по классике
"Ждал самого дна рынка почти 10 лет, а купил на пике"
Ну как сказать. На пике?
За 100-120 куе я смотрел в 2018-2019. Это был новострой без ремонта. Можно было взять Багговутовский за 65000 куе, но на этапе котлована. Стрёмно. Очень. Сейчас бы пыхтел с ремонтом. Точнее-не знал бы куда бежать. Варшавский-это далеко и глупо.
В этом доме, где я купил, год и два назад цены были выше, на 15-30 куе.
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:44
Serg-ik написав:
Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...
Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку. И учти, ты достиг очень важного рубежа жизни - хозяин квартиры в Киеве! Потом авто, потом свободные деньги, девочки ...
Жизнь преобразится и станет интереснее.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:45
Serg-ik написав:Libo
Я уже месяц в ней живу, сделка была в 20-х числах декабря, заехал 2-го января. Так что уныние от некоторой глухомани и того, что ножками далеко до транспорта, уже постепенно прошло...
банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались,
хотя возможен калейдоскоп эмоций от радости-торга-принятия-депресии))
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:45
Genie написав:
я за 85-95, написала выше
Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:45
Faceless написав:
..Так а сколько вышло по деньгам? Или хотя бы за метр?
невероятно сложно умножить на 100 цену за метр, да )))
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:46
Serg-ik написав: Xenon написав:
Сержа поздравляю с покупкой,
Но поступил по классике
"Ждал самого дна рынка почти 10 лет, а купил на пике"
Ну как сказать. На пике?
За 100-120 куе я смотрел в 2018-2019. Это был новострой без ремонта. Можно было взять Багговутовский за 65000 куе, но на этапе котлована. Стрёмно. Очень. Сейчас бы пыхтел с ремонтом. Точнее-не знал бы куда бежать. Варшавский-это далеко и глупо.
В этом доме, где я купил, год и два назад цены были выше, на 15-30 куе.
Татарку еще добавлю
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Genie
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:48
Serg-ik написав: Genie написав:
я за 85-95, написала выше
Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))
значит, вы всех развели со своей котлетой)
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:49
Genie написав:
..
я за вас рада)
ставлю на Академ, Житомирскую или Сырец, 85к
Ставлю на Борщагу. Где-то в районе Жмеринской. Как раз 3 км до Святошино, дом с указанными параметрами, включая большие квартиры. У меня там коллега живет.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:49
Serg-ik написав: Genie написав:
я за 85-95, написала выше
Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))
Ну если купили дешевле 135, ну пусть 115.
Это более чем вдвое больше чем легендарная каклета. 12куе вы взяли в долг.
Остальное ипотека ?
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