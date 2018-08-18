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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94429443944494459446 ... 9448>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:kingkongovets
не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев.
Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140.
Старт был 135 и квартира висела...
сержик я вас уже поздравил, но больше участвовать в разгоне вашего хайпа не хочу
без локации и цены не интересно, извините

зы:
коцюбинское - это кстати киев
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 лют, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Сержа поздравляю с покупкой,
Но поступил по классике
"Ждал самого дна рынка почти 10 лет, а купил на пике"

Ну как сказать. На пике?
За 100-120 куе я смотрел в 2018-2019. Это был новострой без ремонта. Можно было взять Багговутовский за 65000 куе, но на этапе котлована. Стрёмно. Очень. Сейчас бы пыхтел с ремонтом. Точнее-не знал бы куда бежать. Варшавский-это далеко и глупо.
В этом доме, где я купил, год и два назад цены были выше, на 15-30 куе.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:44

  Serg-ik написав:Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...


Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку. И учти, ты достиг очень важного рубежа жизни - хозяин квартиры в Киеве! Потом авто, потом свободные деньги, девочки ... :oops: Жизнь преобразится и станет интереснее. :D
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:45

  Serg-ik написав:Libo
Я уже месяц в ней живу, сделка была в 20-х числах декабря, заехал 2-го января. Так что уныние от некоторой глухомани и того, что ножками далеко до транспорта, уже постепенно прошло...


банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались,
хотя возможен калейдоскоп эмоций от радости-торга-принятия-депресии))
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:я за 85-95, написала выше

Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:45

  Faceless написав:..
Так а сколько вышло по деньгам? Или хотя бы за метр?

невероятно сложно умножить на 100 цену за метр, да )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:46

  Serg-ik написав:
  Xenon написав:Сержа поздравляю с покупкой,
Но поступил по классике
"Ждал самого дна рынка почти 10 лет, а купил на пике"

Ну как сказать. На пике?
За 100-120 куе я смотрел в 2018-2019. Это был новострой без ремонта. Можно было взять Багговутовский за 65000 куе, но на этапе котлована. Стрёмно. Очень. Сейчас бы пыхтел с ремонтом. Точнее-не знал бы куда бежать. Варшавский-это далеко и глупо.
В этом доме, где я купил, год и два назад цены были выше, на 15-30 куе.



Татарку еще добавлю
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:48

  Serg-ik написав:
  Genie написав:я за 85-95, написала выше

Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))



значит, вы всех развели со своей котлетой)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:49

  Genie написав:..

я за вас рада)
ставлю на Академ, Житомирскую или Сырец, 85к

Ставлю на Борщагу. Где-то в районе Жмеринской. Как раз 3 км до Святошино, дом с указанными параметрами, включая большие квартиры. У меня там коллега живет.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:49

  Serg-ik написав:
  Genie написав:я за 85-95, написала выше

Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))


Ну если купили дешевле 135, ну пусть 115.
Это более чем вдвое больше чем легендарная каклета. 12куе вы взяли в долг.
Остальное ипотека ?
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