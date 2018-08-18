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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:49
Genie написав:
банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались,
Вовсе нет. Я мысленно ни на что другое её не менял, в руках не держал по вечерам и не чах над ней. У меня как "не было" её, так и нет...В этом плане всё норм. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут...Ну и понимание того, что в ближайший год с нашей внутренней инфляцией и стабильным курсом 26-27 ничего существенно не поменяется, сделало своё дело...
В общем у меня не было серьёзного аргумента отказаться от этого варианта, несмотря на его недостатки
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:51
vladimir07 написав:
ну пусть 115.
Это более чем вдвое больше чем легендарная каклета. 12куе вы взяли в долг.
Остальное ипотека ?
Депозиты не делал и , соответственно, ипотеку не брал...Иными словами -с банками не играл.
Кстати, по ипотеке на вторичке- дурные проценты, 15-16%
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:52
Serg-ik написав: vladimir07 написав:
ну пусть 115.
Это более чем вдвое больше чем легендарная каклета. 12куе вы взяли в долг.
Остальное ипотека ?
Депозиты не делал и , соответственно, ипотеку не брал...Иными словами -с банками не играл.
Кстати, по ипотеке на вторичке- дурные проценты, 15-16%
в 17-19м нужно было депозит держать, эх
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:52
Genie написав:
значит, вы всех развели со своей котлетой)
я никого не разводил.100%
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:54
Serg-ik написав: Genie написав:
значит, вы всех развели со своей котлетой)
я никого не разводил.100%
да я в шутку. Еще есть вариант, когда работодатель идет на встречу и одалживает
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:54
Libo написав: Serg-ik написав:
Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...
Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку.
Не-не, брал в баксах, в них же и верну. Доход гривневый.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:56
sequence написав: Genie написав:
..
я за вас рада)
ставлю на Академ, Житомирскую или Сырец, 85к
Ставлю на Борщагу. Где-то в районе Жмеринской. Как раз 3 км до Святошино, дом с указанными параметрами, включая большие квартиры. У меня там коллега живет.
Не буду томить
Это правильный ответ.
С отличным видом на лес из всех комнат
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:56
Serg-ik написав:
.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....
но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали..
из всего вышеуказанного пишем главный вывод за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно
это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях".
Зрадио уже в игноре?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 15:59
sequence написав:
за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно
Сейчас-нельзя. А было время когда можно было, даже зачуханную на Оболони, на Троещине-дешевле, за 37-40, СССР. Но меня эти варианты, как и панельки от Аркады или панельки "Місто квітів" никак не привлекали. Тот же совкошлак ( по планировке и размеру), но новее.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:02
change_pm написав: flyman написав: kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось
можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН
Тю! Та ж не просто так армяшкі прідумалі сертифікати Нвера )))
Кручу-верчу - зашортити хачу )))
це вже опціони на деривативи, вищий пілотаж по шортингу... але мало хто може
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 07 лют, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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