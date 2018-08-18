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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944394449445944694479448>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались,

Вовсе нет. Я мысленно ни на что другое её не менял, в руках не держал по вечерам и не чах над ней. У меня как "не было" её, так и нет...В этом плане всё норм. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут...Ну и понимание того, что в ближайший год с нашей внутренней инфляцией и стабильным курсом 26-27 ничего существенно не поменяется, сделало своё дело...
В общем у меня не было серьёзного аргумента отказаться от этого варианта, несмотря на его недостатки
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:ну пусть 115.
Это более чем вдвое больше чем легендарная каклета. 12куе вы взяли в долг.
Остальное ипотека ?

Депозиты не делал и , соответственно, ипотеку не брал...Иными словами -с банками не играл.
Кстати, по ипотеке на вторичке- дурные проценты, 15-16%
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:52

  Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:ну пусть 115.
Это более чем вдвое больше чем легендарная каклета. 12куе вы взяли в долг.
Остальное ипотека ?

Депозиты не делал и , соответственно, ипотеку не брал...Иными словами -с банками не играл.
Кстати, по ипотеке на вторичке- дурные проценты, 15-16%


в 17-19м нужно было депозит держать, эх
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:значит, вы всех развели со своей котлетой)

я никого не разводил.100%
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:54

  Serg-ik написав:
  Genie написав:значит, вы всех развели со своей котлетой)

я никого не разводил.100%



да я в шутку. Еще есть вариант, когда работодатель идет на встречу и одалживает
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:54

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Следующая цель -отдать 12 куе долга, взятых у друзей и родственников...


Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку.

Не-не, брал в баксах, в них же и верну. Доход гривневый.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:56

  sequence написав:
  Genie написав:..

я за вас рада)
ставлю на Академ, Житомирскую или Сырец, 85к

Ставлю на Борщагу. Где-то в районе Жмеринской. Как раз 3 км до Святошино, дом с указанными параметрами, включая большие квартиры. У меня там коллега живет.

Не буду томить
Это правильный ответ.
С отличным видом на лес из всех комнат
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:56

  Serg-ik написав:.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....

но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали..
из всего вышеуказанного пишем главный вывод
за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно
это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях".
Зрадио уже в игноре?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно

Сейчас-нельзя. А было время когда можно было, даже зачуханную на Оболони, на Троещине-дешевле, за 37-40, СССР. Но меня эти варианты, как и панельки от Аркады или панельки "Місто квітів" никак не привлекали. Тот же совкошлак ( по планировке и размеру), но новее.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:02

  change_pm написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:
украина - это страна, где в столице на аренде и переуступках инвестиций в котлованы можно зарабатывать столько, сколько другим странам и не снилось

можно було, і то не всім
тепер тре буде освоювати техніки заробітку (шортити) на медвежому ринку КРЖН

Тю! Та ж не просто так армяшкі прідумалі сертифікати Нвера )))

Кручу-верчу - зашортити хачу )))

це вже опціони на деривативи, вищий пілотаж по шортингу... але мало хто може
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 лют, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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