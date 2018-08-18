Додано: Пон 07 лют, 2022 15:49

Genie написав: банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались, банальность напишу, но у вас, имхо, уныние больше от того, что с большой суммой попрощались,

Вовсе нет. Я мысленно ни на что другое её не менял, в руках не держал по вечерам и не чах над ней. У меня как "не было" её, так и нет...В этом плане всё норм. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут...Ну и понимание того, что в ближайший год с нашей внутренней инфляцией и стабильным курсом 26-27 ничего существенно не поменяется, сделало своё дело...В общем у меня не было серьёзного аргумента отказаться от этого варианта, несмотря на его недостатки