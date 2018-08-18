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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:02

  Serg-ik написав:
  sequence написав:
  Genie написав:..

я за вас рада)
ставлю на Академ, Житомирскую или Сырец, 85к

Ставлю на Борщагу. Где-то в районе Жмеринской. Как раз 3 км до Святошино, дом с указанными параметрами, включая большие квартиры. У меня там коллега живет.

Не буду томить
Это правильный ответ.
С отличным видом на лес из всех комнат


у Борщаговки куча плюсов, особенно, если есть дети, так что поздравляю :wink:
и лес, и школы-сады-спорт.школы, и Ашан, и ТРЦ, и Детский мир, и парки - как минимум 2-3,
и скоростной
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Супер! Поздравляем

Спасибо
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Поздравляю с покупкой!
Спасибо
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, поздравляем!

Спасибо
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:07

  change_pm написав:
  flyman написав:Продаєш прєлєсть за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує

шоб прадать шота ненужноє, треба купити спочатку шота ненужноє...

Ти що продав, Флаю?

так щоб продати що небуть не нужне, тре оточить Кийофф уже не ковалірками, а аднушками на ямах катлованів, мінвайл гарсонки прадавать і пакупать двушки на дні.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:09

  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....

но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали..
из всего вышеуказанного пишем главный вывод
за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно
это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях".
Зрадио уже в игноре?


у ЗРадио в детстве родители не брали кооператив в конце 80х-начале 90х :?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:у Борщаговки куча плюсов, особенно, если есть дети, так что поздравляю :wink:
и лес, и школы-сады-спорт.школы, и Ашан, и ТРЦ, и Детский мир, и парки - как минимум 2-3,
и скоростной

Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км)))
А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:12

  sequence написав:
  Faceless написав:..
Так а сколько вышло по деньгам? Или хотя бы за метр?

невероятно сложно умножить на 100 цену за метр, да )))

Поскольку уже никому не интересно...
120 000.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:13

  Serg-ik написав:
  Libo написав:
Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку.

Не-не, брал в баксах, в них же и верну. Доход гривневый.


Здрасьте, бакс же тоже обесценивается и теряет в стоимости. Выигрываешь, даже если берешь в баксах под невысокий процент. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:14

Libo Это друзья, родственники, без процентов
Они свои проценты готовы обменять на свою радость, что я купил
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