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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:02
Serg-ik написав: sequence написав: Genie написав:
..
я за вас рада)
ставлю на Академ, Житомирскую или Сырец, 85к
Ставлю на Борщагу. Где-то в районе Жмеринской. Как раз 3 км до Святошино, дом с указанными параметрами, включая большие квартиры. У меня там коллега живет.
Не буду томить
Это правильный ответ.
С отличным видом на лес из всех комнат
у Борщаговки куча плюсов, особенно, если есть дети, так что поздравляю
и лес, и школы-сады-спорт.школы, и Ашан, и ТРЦ, и Детский мир, и парки - как минимум 2-3,
и скоростной
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:04
Libo написав:
Супер! Поздравляем
Спасибо
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:05
Sidus написав:
Поздравляю с покупкой!
Спасибо
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:07
airmax78 написав:
Серж, поздравляем!
Спасибо
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:07
change_pm написав: flyman написав:Продаєш прєлєсть
за 100Кує, а відкупляєш подібну через рік-два за 50Кує
шоб прадать шота ненужноє, треба купити спочатку шота ненужноє...
Ти що продав, Флаю?
так щоб продати що небуть не нужне, тре оточить Кийофф уже не ковалірками, а аднушками на ямах катлованів, мінвайл гарсонки прадавать і пакупать двушки на дні.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:09
sequence написав: Serg-ik написав:
.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....
но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали..
из всего вышеуказанного пишем главный вывод за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно
это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях".
Зрадио уже в игноре?
у ЗРадио в детстве родители не брали кооператив в конце 80х-начале 90х
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:11
Genie написав:
у Борщаговки куча плюсов, особенно, если есть дети, так что поздравляю
и лес, и школы-сады-спорт.школы, и Ашан, и ТРЦ, и Детский мир, и парки - как минимум 2-3,
и скоростной
Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км)))
А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:12
sequence написав: Faceless написав:
..Так а сколько вышло по деньгам? Или хотя бы за метр?
невероятно сложно умножить на 100 цену за метр, да )))
Поскольку уже никому не интересно...
120 000.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:13
Serg-ik написав: Libo написав:
Копейки. Как ветром сдует. При инфляции больше 10% получится вернешь только десятку.
Не-не, брал в баксах, в них же и верну. Доход гривневый.
Здрасьте, бакс же тоже обесценивается и теряет в стоимости. Выигрываешь, даже если берешь в баксах под невысокий процент.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:14
Libo Это друзья, родственники, без процентов
Они свои проценты готовы обменять на свою радость, что я купил
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