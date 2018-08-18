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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:15
Serg-ik написав: Genie написав:
у Борщаговки куча плюсов, особенно, если есть дети, так что поздравляю
и лес, и школы-сады-спорт.школы, и Ашан, и ТРЦ, и Детский мир, и парки - как минимум 2-3,
и скоростной
Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км)))
А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах
ну Совки вроде недалеко от вас,
ищите плюсы.
Со школами да, такое, мне тут не верили, но в посл.время в школах строже с требованиями к прописке, так что часть все-таки будет ходить в гимназию к Мартынову и сельскую школу.
Остальные - искать концы и готовить конверты в киевские школы.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:17
sequence написав: Faceless написав:
..Так а сколько вышло по деньгам? Или хотя бы за метр?
невероятно сложно умножить на 100 цену за метр, да )))
Ну, это приём такой, в стиле "или тут или да"
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:17
Serg-ik написав: vladimir07 написав:
ну пусть 115.
Это более чем вдвое больше чем легендарная каклета. 12куе вы взяли в долг.
Остальное ипотека ?
Депозиты не делал и , соответственно, ипотеку не брал...Иными словами -с банками не играл.
Кстати, по ипотеке на вторичке- дурные проценты, 15-16%
Та все хорошо, только непонятно откуда дровишки. При займе 12 куе + 50куе (каклета) остальное составляет еще одну каклету, которую вы ,говорите, ни в банках ни где-то еще не брали.
Хайпуете и веселитесь очередной раз ?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:18
Genie написав:
ну Совки вроде недалеко от вас,
очень недалеко)))
Просто под окнами всех трёх комнат.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:19
vladimir07 написав:
Та все хорошо, только непонятно откуда дровишки. При займе 12 куе + 50куе (каклета) остальное составляет еще одну каклету, которую вы ,говорите, ни в банках ни где-то еще не брали.
Хайпуете и веселитесь очередной раз ?
Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:21
Serg-ik написав: sequence написав: Faceless написав:
..Так а сколько вышло по деньгам? Или хотя бы за метр?
невероятно сложно умножить на 100 цену за метр, да )))
Поскольку уже никому не интересно...
120 000.
Ну, отлично, поздравляю. Радует, что вы смогли мобилизировать такую сумму.
Эх, ушла эпоха... Сержик купил квартиру. Этот день мы приближали, как могли.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:23
Serg-ik написав: Genie написав:
ну Совки вроде недалеко от вас,
очень недалеко)))
Просто под окнами всех трёх комнат.
так супер, и на пробежки есть куда ходить, и детям классно
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:24
Serg-ik написав: vladimir07 написав:
Та все хорошо, только непонятно откуда дровишки. При займе 12 куе + 50куе (каклета) остальное составляет еще одну каклету, которую вы ,говорите, ни в банках ни где-то еще не брали.
Хайпуете и веселитесь очередной раз ?
Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?
Так вы неоднократно говорили здесь, это стало мемом.
Когда вы тут приводили варианты квартир вас спрашивали зачем смотрите то, что вдвое выше бюджета.
Если у вас было овер 100куе так можно было на дне цен в 2017-2018 подобрать нужный вариант и давно закрыть вопрос.
Востаннє редагувалось vladimir07
в Пон 07 лют, 2022 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:24
Faceless написав:
Эх, ушла эпоха... Сержик купил квартиру. Этот день мы приближали, как могли.
Да, эпоха ушла.
Но только этот день приближал я, операторы вашей учётки скорее пытались отдалить его или подсунуть какой-нибудь совкошлак -какаху или новострой на Виноградаре...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:27
Serg-ik написав: Faceless написав:
Эх, ушла эпоха... Сержик купил квартиру. Этот день мы приближали, как могли.
Да, эпоха ушла.
Но только этот день приближал я, операторы вашей учётки скорее пытались отдалить его или подсунуть какой-нибудь совкошлак -какаху или новострой на Виноградаре...
Ну само собой вы
Под этой учёткой всегда был только один оператор
И виноградарь я вам не предлагал точно, да и совкошлак тоже
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