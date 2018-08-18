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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9445944694479448

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:27

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Эх, ушла эпоха... Сержик купил квартиру. Этот день мы приближали, как могли.

Да, эпоха ушла.
Но только этот день приближал я, операторы вашей учётки скорее пытались отдалить его или подсунуть какой-нибудь совкошлак -какаху или новострой на Виноградаре...


кстати, а счета за отопление видели? у меня просто на 10м меньше)
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?

По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Так вы неоднократно говорили здесь, это стало мемом.
Если у вас было овер 100куе так можно было на дне цен в 2017-2018 подобрать нужный вариант и давно закрыть вопрос.

Неоднократно говорил не я, а все кому не лень...Вот и стало мемом.
На дне 2017 г. вторичка была всё еще дорогой. В 2018 я подбирал, минимум было 93 куе на Котельникова, жилое, но под ремонт. И там же 110 в 2019, жилое, хорошее, но ....не предел мечтаний и одна проходная комната. Кирпичные дома 2000-х годов. В других районах на 100 куе. ничего нормального не было. Про новострой на котловане я уже отписался
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Serg-ik написав:Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?

По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
так он докладывал шо год назад не мог коммуналку за арендный совкошлак заплатить
и полтос легендарный который не растет пушо не скирдуется уже не одному мне вроде привиделся

ну а если у него овер сотка была и раньше…
ну вы понимаете
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 лют, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:30

  Hotab написав:
  Serg-ik написав:Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?

По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!

Это не так. Я не раз говорил, что ничего последние годы не откладывал и это правда.
Просто кто-то запускает "утки", а кто-то им верит. Это же форум, здесь никто не читает 100% текста
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:30

  kingkongovets написав:
Hotab написав:
  Serg-ik написав:Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?

По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
так он докладывал шо год назад не мог коммуналку за арендный совкошлак заплатить
и полтос легендарный который не растет пушо не скирдуется уже не одному мне вроде привиделся

Коммуналку не мог, потому что все в доллар!!! :mrgreen:

У меня на бельбеке однокомнатник в общажке покупал с зарплаты в 140 долларов каждый месяц 100 у.е , а потом тырил зубную пасту и шампунь, чтоб помыться. Но зато машину он купил первым.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 лют, 2022 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:кстати, а счета за отопление видели? у меня просто на 10м меньше)
пока не видел. Думаю на днях придёт. Самому интересно
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так он докладывал шо год назад не мог коммуналку за арендный совкошлак заплатить
и полтос легендарный который не растет пушо не скирдуется уже не одному мне вроде привиделся

так и есть, ни слова не соврал
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:40

  Genie написав:
у ЗРадио в детстве родители не брали кооператив в конце 80х-начале 90х :?


Это намек на то, что доллару скоро кирдык как советскому рублю? Что ж... ждите :mrgreen: Всего вам хорошего, но предположу, что доллар спляшет на похоронах большинства своих хоронильщиков. Учитывая, что крах "вот уже буквально вот-вот" ожидается последние 20-25 лет, таких уже достаточно...

PS: sequence, снова поставили ту же затертую пластинку?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:41

  zРадио написав:
  Genie написав:
у ЗРадио в детстве родители не брали кооператив в конце 80х-начале 90х :?


Это намек на то, что доллару скоро кирдык как советскому рублю? Что ж... ждите :mrgreen: Всего вам хорошего, но предположу, что доллар спляшет на похоронах большинства своих хоронильщиков. Учитывая, что крах "вот уже буквально вот-вот" ожидается последние 20-25 лет, таких уже достаточно...

PS: sequence, снова поставили ту же затертую пластинку?



это не про доллар, а про грн. в 20-21 году
не в обиду
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