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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:27
Serg-ik написав: Faceless написав:
Эх, ушла эпоха... Сержик купил квартиру. Этот день мы приближали, как могли.
Да, эпоха ушла.
Но только этот день приближал я, операторы вашей учётки скорее пытались отдалить его или подсунуть какой-нибудь совкошлак -какаху или новострой на Виноградаре...
кстати, а счета за отопление видели? у меня просто на 10м меньше)
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:27
Serg-ik написав:
Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?
По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:28
vladimir07 написав:
Так вы неоднократно говорили здесь, это стало мемом.
Если у вас было овер 100куе так можно было на дне цен в 2017-2018 подобрать нужный вариант и давно закрыть вопрос.
Неоднократно говорил не я, а все кому не лень...Вот и стало мемом.
На дне 2017 г. вторичка была всё еще дорогой. В 2018 я подбирал, минимум было 93 куе на Котельникова, жилое, но под ремонт. И там же 110 в 2019, жилое, хорошее, но ....не предел мечтаний и одна проходная комната. Кирпичные дома 2000-х годов. В других районах на 100 куе. ничего нормального не было. Про новострой на котловане я уже отписался
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:29
Hotab написав: Serg-ik написав:
Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?
По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
так он докладывал шо год назад не мог коммуналку за арендный совкошлак заплатить
и полтос легендарный который не растет пушо не скирдуется уже не одному мне вроде привиделся
ну а если у него овер сотка была и раньше…
ну вы понимаете
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 07 лют, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:30
Hotab написав: Serg-ik написав:
Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?
По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
Это не так. Я не раз говорил, что ничего последние годы не откладывал и это правда.
Просто кто-то запускает "утки", а кто-то им верит. Это же форум, здесь никто не читает 100% текста
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:30
kingkongovets написав: Hotab написав: Serg-ik написав:
Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?
По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
так он докладывал шо год назад не мог коммуналку за арендный совкошлак заплатить
и полтос легендарный который не растет пушо не скирдуется уже не одному мне вроде привиделся
Коммуналку не мог, потому что все в доллар!!!
У меня на бельбеке однокомнатник в общажке покупал с зарплаты в 140 долларов каждый месяц 100 у.е , а потом тырил зубную пасту и шампунь, чтоб помыться. Но зато машину он купил первым.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 07 лют, 2022 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:31
Genie написав:
кстати, а счета за отопление видели? у меня просто на 10м меньше)
пока не видел. Думаю на днях придёт. Самому интересно
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:32
kingkongovets написав:
так он докладывал шо год назад не мог коммуналку за арендный совкошлак заплатить
и полтос легендарный который не растет пушо не скирдуется уже не одному мне вроде привиделся
так и есть, ни слова не соврал
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:40
Genie написав:
у ЗРадио в детстве родители не брали кооператив в конце 80х-начале 90х
Это намек на то, что доллару скоро кирдык как советскому рублю? Что ж... ждите
Всего вам хорошего, но предположу, что доллар спляшет на похоронах большинства своих хоронильщиков. Учитывая, что крах "вот уже буквально вот-вот" ожидается последние 20-25 лет, таких уже достаточно...
PS: sequence
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:41
zРадио написав: Genie написав:
у ЗРадио в детстве родители не брали кооператив в конце 80х-начале 90х
Это намек на то, что доллару скоро кирдык как советскому рублю? Что ж... ждите
Всего вам хорошего, но предположу, что доллар спляшет на похоронах большинства своих хоронильщиков. Учитывая, что крах "вот уже буквально вот-вот" ожидается последние 20-25 лет, таких уже достаточно...
PS: sequence
, снова поставили ту же затертую пластинку?
это не про доллар, а про грн. в 20-21 году
не в обиду
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