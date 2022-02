Додано: Пон 07 лют, 2022 17:05

Genie написав: я не хочу с вами спорить, я "посыпаю голову пеплом", что не всунулись с родителями в последний вагон в начале-середине 20го - сейчас бы уже перепродали или сдавали - прибавка к пенсии была бы. Потому что была не вся сумма, нужно было рассрочку брать я не хочу с вами спорить, я "посыпаю голову пеплом", что не всунулись с родителями в последний вагон в начале-середине 20го - сейчас бы уже перепродали или сдавали - прибавка к пенсии была бы. Потому что была не вся сумма, нужно было рассрочку брать

Hotab написав: не понимаю этой аппеляции "Сержика обманули". не понимаю этой аппеляции "Сержика обманули".

А я не посыпаю и посыпать не планирую. Любой из рекомендованных мной активов к покупке вначале-середине 2020-го дал инвестиционной прибыли в разы больше, чем КРЖН. В решение же квартирного вопроса я никогда не лез и даже не скрывал, что свою квартиру покупал не на дне рынка.И последнего вагона в вопросе денег не бывает. Как говорит Ричард Брэнсон: business opportunities are like buses - there's always another one comingГлавное, от самого Сержика претензий я не видел ни на ветке, ни в личке. Зато от профессиональных плакальщиц отбоя нет...