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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:03
Serg-ik написав:
Неоднократно говорил не я, а все кому не лень...Вот и стало мемом.
На дне 2017 г. вторичка была всё еще дорогой. В 2018 я подбирал, минимум было 93 куе на Котельникова, жилое, но под ремонт. И там же 110 в 2019, жилое, хорошее, но ....не предел мечтаний и одна проходная комната. Кирпичные дома 2000-х годов. В других районах на 100 куе. ничего нормального не было. Про новострой на котловане я уже отписался
Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных. Как можно не зная ничего о человеке, видя только его ник вдруг начать говорить кто он и что он, сколько и т.п. . Помню Натт еще года 2-2.5 назад спрашивала у вас ждете пока за котлету можно будет купить 2ком на окраине ? Странно, чтобы взрослый человек от нечего делать, с потолка, подобное писал, правда ?
Ну ок, купили и хорошо.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:04
Xenon написав:
Сержа поздравляю с покупкой,
Но поступил по классике
"Ждал самого дна рынка по."чти 10 лет, а купил на пике"
осталось аірмаксу повішати штори і "всьо завєртє..."
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:05
Genie написав:
я не хочу с вами спорить, я "посыпаю голову пеплом", что не всунулись с родителями в последний вагон в начале-середине 20го - сейчас бы уже перепродали или сдавали - прибавка к пенсии была бы. Потому что была не вся сумма, нужно было рассрочку брать
А я не посыпаю и посыпать не планирую. Любой из рекомендованных мной активов к покупке вначале-середине 2020-го дал инвестиционной прибыли в разы больше, чем КРЖН. В решение же квартирного вопроса я никогда не лез и даже не скрывал, что свою квартиру покупал не на дне рынка.
И последнего вагона в вопросе денег не бывает. Как говорит Ричард Брэнсон: business opportunities are like buses - there's always another one coming
Hotab написав:
не понимаю этой аппеляции "Сержика обманули".
Главное, от самого Сержика претензий я не видел ни на ветке, ни в личке. Зато от профессиональных плакальщиц отбоя нет...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:07
Serg-ik написав: little_wanderer написав:
Serg-ik, поздравляю!
Но непонятно - почему именно сейчас, после десятка лет ожиданий трупа проплывающего самурая?
Потому что лет 10 назад у меня было около 65 куе. и Этого хватало на 60 метров за чертой города, по 800 за метр на этапе строительства. Шлачок тогда стоил 1750 за метр. То есть это была цена хорошей однухи или плохой двушки на окраине...
За 100 в состоянии заезжай и живи в хорошем месте ничего особого не было. Я этот вопрос периодически Фейслессу задавал
Последний год вроде ж цены росли.
Значит, не в цене дело.
А в каком-то другом психологический моменте.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:08
vladimir07 написав:
Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.
Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:
Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:10
Serg-ik написав: vladimir07 написав:
Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.
Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:
Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите
так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:11
kingkongovets написав: Hotab написав: Serg-ik написав:
Откуда у Вас инфо про каклету в 50 куе?
По мере скирдования каждый месяц же не отчитывались, сколько ещё добавилось, вот и получайте. Тут надо докладывать!!
так он докладывал шо год назад не мог коммуналку за арендный совкошлак заплатить
и полтос легендарный который не растет пушо не скирдуется уже не одному мне вроде привиделся
ну а если у него овер сотка была и раньше…
ну вы понимаете
взломали учотку Сержика
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:11
little_wanderer написав:
Последний год вроде ж цены росли.
у кого то росли, а у кого-то падали. Вот я на падающей и взял...Повторюсь: особо хорошего на вторичке за 100 куе не было ни в 2017 ни в 2019.
От новостроя и ремонта меня здесь отговорили. Да и локация у новостроев почти всегда плохая...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:14
kingkongovets написав:
так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды
Если Вы имеете в виду трешку на Антоновича площадью до 70 квадратов, где одна из комнат-"пендюрка", то да, я такое не купил. Мне это не нравится.
Жмеринская -не идеал в плане локации. Это компромисс. Там площадь жилая почти 60, высота потолков 2,7 м, стены-кирпич, отопление регулируется, два санузла, комнаты-правильной формы, не менее 14 квадратов. Повод для отказа-локация. Но как здесь уже высказались некоторые форумчане-норм локация...
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Пон 07 лют, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:15
kingkongovets написав: Serg-ik написав: vladimir07 написав:
Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.
Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:
Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите
так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды?
там в основном без ремонтов было (ремонты 80-90х) и кухни узкие, без возможности перепланировки,
многие квартиры выходят на Антоновича - так смогут жить не только лишь все.
Если 20й этаж в Нью-Йорке - ниче, а если 5-10й - не каждому зайдет
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