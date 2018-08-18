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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944994509451945294539454>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:15

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.

Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:
Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите
так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды?



там в основном без ремонтов было (ремонты 80-90х) и кухни узкие, без возможности перепланировки,
многие квартиры выходят на Антоновича - так смогут жить не только лишь все.
Если 20й этаж в Нью-Йорке - ниче, а если 5-10й - не каждому зайдет
Genie
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:16

Ого які новини.

Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися, тепер починаємо падати.

А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:тепер починаємо падати.

Даже не сомневайтесь-будем падать. Но в баксе и после очередной девальвации
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды

Если Вы имеете в виду трешку на Антоновича площадью до 70 квадратов, где одна из комнат-"пендюрка", то да, я такое не купил. Мне это не нравится.
Жмеринская -не идеал в плане локации. Это компромисс.
я имею в виду, шо с 17го или когда там у вас сотка появилась на одной только антоновича в шоколадках было действительно миллион вариантов под ваши требования, не говоря уже обо всем остальном
зачем было еще 5 лет платить за аренду совкошлака?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:22

  Первый написав:Ого які новини.

Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися, тепер починаємо падати.

А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….


Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Genie написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:[quote="5391822:vladimir07"]Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.

Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:
Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите
так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды?



там в основном без ремонтов было (ремонты 80-90х) и кухни узкие, без возможности перепланировки,
многие квартиры выходят на Антоновича - так смогут жить не только лишь все.
Если 20й этаж в Нью-Йорке - ниче, а если 5-10й - не каждому зайдет[/quote]у меня в шоколадках масса друзей и знакомых живет, человек 10 точно, поверьте - отличнейшая локация
и 4-5 комнатных полно и много весьма успешных многодетных людей там живет и никто на жд не жалуется, хотя там и от самолетов с жулян шума не меньше

а ремонт и у сержика на бывшей арендной 101-метровой хате за 12000 тож думаю не айс
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:27

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды

Если Вы имеете в виду трешку на Антоновича площадью до 70 квадратов, где одна из комнат-"пендюрка", то да, я такое не купил. Мне это не нравится.
Жмеринская -не идеал в плане локации. Это компромисс. Там площадь жилая почти 60, высота потолков 2,7 м, стены-кирпич, отопление регулируется, два санузла, комнаты-правильной формы, не менее 14 квадратов. Повод для отказа-локация. Но как здесь уже высказались некоторые форумчане-норм локация...

Вы нарушили большинство своих предпочтений для покупки
Как по цене, так и по локации
Впрочем, этим грешат многие обвалисты :)

Но вы купили ? молодец
Удачно вам залюбиться по поводу садиков-школы и поездок на работу :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 07 лют, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:с 17го или когда там у вас сотка появилась на одной только антоновича в шоколадках было действительно миллион вариантов под ваши требования, не говоря уже обо всем остальном

Ок, не говорите обо всём остальном. А о шоколадках -тем более. Нечего там ловить. С одной стороны ж/д, с другой-Антоновича. Квартиры для глухих
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:29

За крок до перевороту думок!©

  Serg-ik написав:Поскольку уже никому не интересно...
120 000.

Вітаю з покупкою і досягненням мрії!

...і аплодую стоячи)) - так як мати котлетку в 50К(озвучену на цьому форумі) + взяти у борг у друзів/родичів 12К - а купити квартиру за 120К!)) - таке можуть не тільки лиш всі© :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:31

  kingkongovets написав:у меня в шоколадках масса друзей и знакомых живет, человек 10 точно, поверьте - отличнейшая локация
и 4-5 комнатных полно и много весьма успешных многодетных людей там живет и никто на жд не жалуется, хотя там и от самолетов с жулян шума не меньше

а ремонт и у сержика на бывшей арендной 101-метровой хате за 12000 тож думаю не айс



верю, мы чуть не взяли. Не срослось с хозяином.
Я не о жд, а об Антоновича, над дорогой. Так же как и над Большой Васильковской
- не все смогут жить, транспорт нон-стоп, ночные летуны


еще из того что помню - была кучка Сталинок по 115-130 и на Гедройца, и на Щорса
и дом Укрбуда - 3шка вроде за 140 возле Иняза на Предславинской
ну и на Малевича варианты

и по 140 были варианты за цирком в домах 2000х
Востаннє редагувалось Genie в Пон 07 лют, 2022 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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