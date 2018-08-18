Додано: Пон 07 лют, 2022 17:25

Genie написав: kingkongovets написав: Serg-ik написав: [quote="5391822:vladimir07"]Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.

Хорошо, открою "секрет"

Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:

Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.

Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите Хорошо, открою "секрет"Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды? так у вас была возможность купить на антоновича, но вы предпочли жмеринскую через несколько лет аренды?

там в основном без ремонтов было (ремонты 80-90х) и кухни узкие, без возможности перепланировки,многие квартиры выходят на Антоновича - так смогут жить не только лишь все.Если 20й этаж в Нью-Йорке - ниче, а если 5-10й - не каждому зайдет[/quote]у меня в шоколадках масса друзей и знакомых живет, человек 10 точно, поверьте - отличнейшая локацияи 4-5 комнатных полно и много весьма успешных многодетных людей там живет и никто на жд не жалуется, хотя там и от самолетов с жулян шума не меньшеа ремонт и у сержика на бывшей арендной 101-метровой хате за 12000 тож думаю не айс