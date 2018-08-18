Додано: Пон 07 лют, 2022 17:41

zРадио написав: У тебя, у которого есть (если верить легенде, конечно) недвижимость в стране, где доллар всегда одного курса - естественно. Но на ФК2 сильно не рассчитывай. Он и дальше будет дисконтироваться относительно жилья в локациях хождения СКВ У тебя, у которого есть (если верить легенде, конечно) недвижимость в стране, где доллар всегда одного курса - естественно. Но на ФК2 сильно не рассчитывай. Он и дальше будет дисконтироваться относительно жилья в локациях хождения СКВ

Вот смотри, в 90-е з/п у нас была порядка $50, а сейчас $1000. В 20 раз. Стали мы в 20 раз больше есть мяса и пить водки? Нет. Живем примерно также. А куда тогда делись эти 20 раз? А эти двадцать раз съело похудение доллара. Едим и пьём также, а тратим на это в 20 раз больше.Так что купил сегодня за сто тыщ, через двадцать будешь миллионером. А за сегодняшние 100 тыщ сможешь купить через 20 лет только электровелосипед.