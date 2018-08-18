Долярчик, как я с тебя ...улыбался, когда ты пафосно хвастался своими успехами.
Специально для тебя:
Я никогда не говорил, что у меня котлета 50 куе.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Долярчик, как я с тебя ...улыбался, когда ты пафосно хвастался своими успехами.
Специально для тебя:
Я никогда не говорил, что у меня котлета 50 куе.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я уверен, шо читал лично от вас в одном предложении и про именно полтос и про то шо больше скирдовать не удается
возможно вы пошутили и забыли, но не мне одному это показалось
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 лют, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:39
В ноябре уже больше месяца как падали "официально" по прогнозу. Так что уже не на пике. Жаль, конечно, что ни вторжения российских войск ни первого повышения ставки федрезом не дождался.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:41
Вот смотри, в 90-е з/п у нас была порядка $50, а сейчас $1000. В 20 раз. Стали мы в 20 раз больше есть мяса и пить водки? Нет. Живем примерно также. А куда тогда делись эти 20 раз? А эти двадцать раз съело похудение доллара. Едим и пьём также, а тратим на это в 20 раз больше.
Так что купил сегодня за сто тыщ, через двадцать будешь миллионером. А за сегодняшние 100 тыщ сможешь купить через 20 лет только электровелосипед.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:44
За крок до перевороту думок©
Ну все, тепер залишилось лише Чукчі сказати, що в нього теж насправді є котлетка 100+.... - ну і накрайняк, Флаю показати фотки своєї трьох-кімнатної на Печерських Липках...)))
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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