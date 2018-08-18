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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:...і аплодую стоячи)) - так як мати котлетку в 50К(озвучену на цьому форумі) + взяти у борг у друзів/родичів 12К - а купити квартиру за 120К!))

Долярчик, как я с тебя ...улыбался, когда ты пафосно хвастался своими успехами.
Специально для тебя:
Я никогда не говорил, что у меня котлета 50 куе.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:еще из того что помню - была кучка Сталинок по 115-130 и на Гедройца, и на Щорса
и дом Укрбуда - 3шка вроде за 140 возле Иняза на Предславинской
ну и на Малевича варианты

и по 140 были варианты за цирком в домах 2000х

Ребятушки, это всё не мои бюджеты....
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Я никогда не говорил, что у меня котлета 50 куе.


я уверен, шо читал лично от вас в одном предложении и про именно полтос и про то шо больше скирдовать не удается
возможно вы пошутили и забыли, но не мне одному это показалось
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 лют, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:39

  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. Меня больше волновал компромисс плюсов и минусов на посильную цену. Он достигнут....

но денех то больше полтишка потратили, факт. Пофиг как это было - одолжили, унаследовали, заработали..
из всего вышеуказанного пишем главный вывод
за 50К баксов треху в Киеве купить невозможно
это не то чтобы новость. Любопытно, что покупка была на "ноябрьских хаях".
Зрадио уже в игноре?

В ноябре уже больше месяца как падали "официально" по прогнозу. Так что уже не на пике. Жаль, конечно, что ни вторжения российских войск ни первого повышения ставки федрезом не дождался.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Я никогда не говорил, что у меня котлета 50 куе

Але, і ніколи не заперечували це і не виправляли співрозмовника, що це не правда і що котлетка під матрацом є значно товстішою.....- ну так разів в два!)))
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:41

  zРадио написав:У тебя, у которого есть (если верить легенде, конечно) недвижимость в стране, где доллар всегда одного курса - естественно. Но на ФК2 сильно не рассчитывай. Он и дальше будет дисконтироваться относительно жилья в локациях хождения СКВ


Вот смотри, в 90-е з/п у нас была порядка $50, а сейчас $1000. В 20 раз. Стали мы в 20 раз больше есть мяса и пить водки? Нет. Живем примерно также. А куда тогда делись эти 20 раз? А эти двадцать раз съело похудение доллара. Едим и пьём также, а тратим на это в 20 раз больше.
Так что купил сегодня за сто тыщ, через двадцать будешь миллионером. А за сегодняшние 100 тыщ сможешь купить через 20 лет только электровелосипед. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Але, і ніколи не заперечували це і не виправляли співрозмовника, що це не правда і що котлетка під матрацом є значно товстішою.....- ну так разів в два!)))
Это форум не обо мне, а о ценах на недвижимость. Их я и обсуждал
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Как замечательно, когда тесть и теща делают твою котлетку х2, писать вроде не удобно, но все равно приятно!
не мой случай. Тёща дала 2 куе.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:44

За крок до перевороту думок©

Ну все, тепер залишилось лише Чукчі сказати, що в нього теж насправді є котлетка 100+.... - ну і накрайняк, Флаю показати фотки своєї трьох-кімнатної на Печерських Липках...)))
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:За 100 в состоянии заезжай и живи в хорошем месте ничего особого не было.

Так и сейчас нет
Faceless
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