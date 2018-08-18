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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:47
Serg-ik написав: Grand Touring написав:
Как замечательно, когда тесть и теща делают твою котлетку х2, писать вроде не удобно, но все равно приятно!
не мой случай. Тёща дала 2 куе.
Щасливчик))
А мені теща дала тільки свою доньку)) і жодної гривні, не те щоб доляра!
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:47
kingkongovets написав:
я уверен, шо читал лично от вас в одном предложении и про именно полтос и про то шо больше скирдовать не удается
возможно вы пошутили и забыли, но не мне одному это показалось
Вам показалось. Я не ставил цель выдать недостоверную инфо.
Про то, что не скирдовал-чистая правда. Потому и занял денег у всех тех, кто нудил мне: ну когда ты уже? ну пора уже...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:49
Grand Touring написав: Serg-ik написав:
Тёща дала 2 куе.
Долярчику тесть дал 7 куе
Тесть кажись помогал Долярчику ремонт делать. Это экономия...может поболее 2 куе..и отдавать их не надо, в отличие от тёщи
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Пон 07 лют, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:49
Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ. Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 07 лют, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:51
zРадио написав: Первый написав:
Ого які новини.
Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися
, тепер починаємо падати.
А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:51
zРадио написав: Первый написав:
Ого які новини.
Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися
, тепер починаємо падати.
А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе
? Поиметь? Рыл? Жадно?
Тобі корона тімячко передавила от і сваришся. Тримай себе в руках. Не сварися.
Думаю ти недопрацьовуєш. Частина копійчужок, твої х послідовувачів, відкупилися в 2021 році. Як так вийшло? Можливо ти мало графіків публікував?
Чи це просто недовіра тобі, недовіра твоїй теорії, небажання їхати в крижополь коровам хвости крутити…
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:52
Faceless написав:
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
В любом случае автору "термина" нечем хвастаться...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:53
Grand Touring написав: Serg-ik написав:
Тёща дала 2 куе.
Долярчику тесть дал 7 куе
І тесть нічого не дав, а лише пару раз допоміг занести будматеріали!
А весь ремонт мені допомагав робити МІЙ ТАТО!!!
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:54
airmax78 написав:
Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ.
опять 25:. мне не нравятся планировки в ФТ. И в 2016, когда был анонс по 16500 грн , а по факту начали с 21000 грн на котловане, не было там нормальных больших квартир. А в 2018...или 2019?-не помню...мне за трёшку озвучили 1150 у.е./метр при 100% оплате. или 1100 с курсовой оговоркой...и это с последующим ремонтом и стенами меж квартирами 2 по 10 см. Та ну нафиг. До метро 1,5-2 км, пробка на Щербаковского и все пользуют инфраструктуру Нивок вместе с пенсами...Вроде ближе, а по факту до метро столько же добираться
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:55
Первый написав:
Ого які новини.
Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися, тепер починаємо падати.
А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Перед носом машут морковкой "доступной ипотеки".
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