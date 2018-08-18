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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9451945294539454

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.

овняшка
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Тесть кажись помогал Долярчику ремонт делать. Это экономия..

Читай вище☝️
Допоміг робити ремонт РЕАЛЬНО - мій тато!
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Ого які новини.

Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися, тепер починаємо падати.

А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….


Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе

Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
какая то реклама ж вроде была?
про копийчужек
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:11

  zРадио написав:
  Faceless написав:Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке


В любом случае автору "термина" нечем хвастаться...

  Faceless написав:Предлагаю на ветке ввести для экспертов почётный статус "Копійчужки"
"Деякі ціни на нерухомість дозволяють собі зайве, але КОПІЙЧУЖКИ ЇХ КОНТРОЛЮЮТЬ!"

viewtopic.php?p=4062683#p4062683
Ничего оскорбительного термин не подразумевал
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:какая то реклама ж вроде была?
про копийчужек

Да, совпало c рекламой, очень в тему. Я еще мемасики рисовал на базе той рекламы :mrgreen:
Faceless
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