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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:56
airmax78 написав:
Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:57
Serg-ik написав:
Тесть кажись помогал Долярчику ремонт делать. Это экономия..
Читай вище☝️
Допоміг робити ремонт РЕАЛЬНО - мій тато!
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:01
Faceless написав: zРадио написав: Первый написав:
Ого які новини.
Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися
, тепер починаємо падати.
А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
какая то реклама ж вроде была?
про копийчужек
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kingkongovets
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:11
zРадио написав: Faceless написав:
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
В любом случае автору "термина" нечем хвастаться...
viewtopic.php?p=4062683#p4062683
Faceless написав:
Предлагаю на ветке ввести для экспертов почётный статус "Копійчужки"
"Деякі ціни на нерухомість дозволяють собі зайве, але КОПІЙЧУЖКИ ЇХ КОНТРОЛЮЮТЬ!"
Ничего оскорбительного термин не подразумевал
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Faceless
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:12
kingkongovets написав:
какая то реклама ж вроде была?
про копийчужек
Да, совпало c рекламой, очень в тему. Я еще мемасики рисовал на базе той рекламы
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Faceless
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