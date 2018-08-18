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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:56
airmax78 написав:
Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
овняшка
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Serg-ik
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:57
Serg-ik написав:
Тесть кажись помогал Долярчику ремонт делать. Это экономия..
Читай вище☝️
Допоміг робити ремонт РЕАЛЬНО - мій тато!
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:01
Faceless написав: zРадио написав: Первый написав:
Ого які новини.
Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися
, тепер починаємо падати.
А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
какая то реклама ж вроде была?
про копийчужек
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:11
zРадио написав: Faceless написав:
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
В любом случае автору "термина" нечем хвастаться...
viewtopic.php?p=4062683#p4062683
Faceless написав:
Предлагаю на ветке ввести для экспертов почётный статус "Копійчужки"
"Деякі ціни на нерухомість дозволяють собі зайве, але КОПІЙЧУЖКИ ЇХ КОНТРОЛЮЮТЬ!"
Ничего оскорбительного термин не подразумевал
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:12
kingkongovets написав:
какая то реклама ж вроде была?
про копийчужек
Да, совпало c рекламой, очень в тему. Я еще мемасики рисовал на базе той рекламы
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:16
Успіх написав:
А мені теща дала тільки свою доньку)) і жодної гривні, не те щоб доляра!
Значит ты в чем-то с женщинами не дорабатываешь как положено ...
Без огонька и без искорки.
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Libo
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:20
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ.
опять 25:. мне не нравятся планировки в ФТ. И в 2016, когда был анонс по 16500 грн , а по факту начали с 21000 грн на котловане, не было там нормальных больших квартир. А в 2018...или 2019?-не помню...мне за трёшку озвучили 1150 у.е./метр при 100% оплате. или 1100 с курсовой оговоркой...и это с последующим ремонтом и стенами меж квартирами 2 по 10 см. Та ну нафиг. До метро 1,5-2 км, пробка на Щербаковского и все пользуют инфраструктуру Нивок вместе с пенсами...Вроде ближе, а по факту до метро столько же добираться
а ше не забуваємо про кост оф овнершіп - скіко в місяць платити Жеку там і там...
за 10 років набіжить на нову квартиру...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:21
Libo написав: Успіх написав:
А мені теща дала тільки свою доньку)) і жодної гривні, не те щоб доляра!
Значит ты в чем-то с женщинами не дорабатываешь как положено ...
Без огонька и без искорки.
чот ти якось на недороблянні на жінках повєрнутий... що це за комплекси?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:28
change_pm написав: Libo написав: Успіх написав:
А мені теща дала тільки свою доньку)) і жодної гривні, не те щоб доляра!
Значит ты в чем-то с женщинами не дорабатываешь как положено ...
Без огонька и без искорки.
чот ти якось на недороблянні на жінках повєрнутий... що це за комплекси?
Недогулял в молодости - военная служба, разведка, тайные операции, подводные лодки, бром ложками.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 18:29
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
овняшка
За сегодняшний прайс-то несомненно. А па890 надо было брать.
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