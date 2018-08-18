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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:35
airmax78 написав: change_pm написав:
чот ти якось на недороблянні на жінках повєрнутий... що це за комплекси?
Недогулял в молодости - военная служба, разведка, тайные операции, подводные лодки, бром ложками.
Я про цветы и чувства, а они сразу опошлить ... Одно в голове...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:00
Блин, вот это новость! Сержик, искренние поздравления! Поскорее долги закрыть и выдохнуть!
Кстати - а как домашние? Все довольны, всех все устроило? И кто продавал не сказали почему (и как долго висела квартира, снижали цену на нее или это уже Вы в несколько этапов торговались?) и куда теперь с Вашей котлетой - в Анталию или в Бучу?
С одной стороны рад за Сержика - да, лично я разделял его позицию и аргументы. Но вот сейчас, когда говорите "эпоха ушла" я как-то Юру теплотехника вспомнил.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:11
Serg-ik написав: Genie написав:
я за 85-95, написала выше
Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))
хороший метраж, поздравляю, живите счастливо в новом доме!
цена 120 130 я к так понял, отличная по нынешним временам, особенно учитывая жилой ремонт. ну понятно, что какие то были копромайзы с локациец, но где их нет.. видовая?
эйра также поздравляю с брамой.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:43
Serg-ik написав: vladimir07 написав:
Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.
Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг...
Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите
почему перестали мантру произносить?
или опять "семейный совет" попутал и заставил наступить на горло собственной песне?
мир не меняется...)
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