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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94539454945594569457>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:35

  airmax78 написав:
  change_pm написав:чот ти якось на недороблянні на жінках повєрнутий... що це за комплекси?

Недогулял в молодости - военная служба, разведка, тайные операции, подводные лодки, бром ложками.


Я про цветы и чувства, а они сразу опошлить ... Одно в голове... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блин, вот это новость! Сержик, искренние поздравления! Поскорее долги закрыть и выдохнуть!

Кстати - а как домашние? Все довольны, всех все устроило? И кто продавал не сказали почему (и как долго висела квартира, снижали цену на нее или это уже Вы в несколько этапов торговались?) и куда теперь с Вашей котлетой - в Анталию или в Бучу?

С одной стороны рад за Сержика - да, лично я разделял его позицию и аргументы. Но вот сейчас, когда говорите "эпоха ушла" я как-то Юру теплотехника вспомнил.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:11

  Serg-ik написав:
  Genie написав:я за 85-95, написала выше

Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))


хороший метраж, поздравляю, живите счастливо в новом доме! :) цена 120 130 я к так понял, отличная по нынешним временам, особенно учитывая жилой ремонт. ну понятно, что какие то были копромайзы с локациец, но где их нет.. видовая?

эйра также поздравляю с брамой.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:43

  Serg-ik написав:
  vladimir07 написав:Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.

Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:
Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг... Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите

почему перестали мантру произносить?
или опять "семейный совет" попутал и заставил наступить на горло собственной песне?
мир не меняется...)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:47

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:с 17го или когда там у вас сотка появилась на одной только антоновича в шоколадках было действительно миллион вариантов под ваши требования, не говоря уже обо всем остальном

Ок, не говорите обо всём остальном. А о шоколадках -тем более. Нечего там ловить. С одной стороны ж/д, с другой-Антоновича. Квартиры для глухих


Поздравляю с покупкой, но выделенное это перебор на каких то личных эмоциях. Пол годика пожили бы и 100% перестали бы тот шум замечать. Человек такая зверушка, что к чему хош может привыкнуть, а уж к такой безделице... Пару примеров:
1) когда служил в СА, привык вполне спокойно спать в сотне метров от начала ВП, там где самолеты
включают форсаж перед стартом
2) сослуживец-Вовчик Тамилов и вовсе умудрялся заснуть в дизельной, меж двух тарабанящих 6 цилиндровых военных генераторов или в сушилке при температуре +45.
Но купили и хорошо, главное вас устраивает.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:57

  Libo написав:
  zРадио написав:У тебя, у которого есть (если верить легенде, конечно) недвижимость в стране, где доллар всегда одного курса - естественно. Но на ФК2 сильно не рассчитывай. Он и дальше будет дисконтироваться относительно жилья в локациях хождения СКВ


Вот смотри, в 90-е з/п у нас была порядка $50, а сейчас $1000. В 20 раз. Стали мы в 20 раз больше есть мяса и пить водки? Нет. Живем примерно также. А куда тогда делись эти 20 раз? А эти двадцать раз съело похудение доллара. Едим и пьём также, а тратим на это в 20 раз больше.
Так что купил сегодня за сто тыщ, через двадцать будешь миллионером. А за сегодняшние 100 тыщ сможешь купить через 20 лет только электровелосипед. 8)

не $1000 а $600, то раз,
а два, то тільки в Києві і не у всіх
в скільки разів виросла комуналка, порахував?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:59

  Успіх написав:Ну все, тепер залишилось лише Чукчі сказати, що в нього теж насправді є котлетка 100+.... - ну і накрайняк, Флаю показати фотки своєї трьох-кімнатної на Печерських Липках...)))

а дім в Португалії не хоч?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:03

  airmax78 написав:Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ. Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.


Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О, вже почалась вечірня цензура))
другий допис стирають...
Ясно - іншим разом задам незручні питання Сержику про його історію успіху від першого відкладеного долара... якою він навряд чи поділиться ;)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:05

  flyman написав:
  Успіх написав:Ну все, тепер залишилось лише Чукчі сказати, що в нього теж насправді є котлетка 100+.... - ну і накрайняк, Флаю показати фотки своєї трьох-кімнатної на Печерських Липках...)))

а дім в Португалії не хоч?

Краще в Норвегії!👍
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