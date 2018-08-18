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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:35
airmax78 написав: change_pm написав:
чот ти якось на недороблянні на жінках повєрнутий... що це за комплекси?
Недогулял в молодости - военная служба, разведка, тайные операции, подводные лодки, бром ложками.
Я про цветы и чувства, а они сразу опошлить ... Одно в голове...
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:00
Блин, вот это новость! Сержик, искренние поздравления! Поскорее долги закрыть и выдохнуть!
Кстати - а как домашние? Все довольны, всех все устроило? И кто продавал не сказали почему (и как долго висела квартира, снижали цену на нее или это уже Вы в несколько этапов торговались?) и куда теперь с Вашей котлетой - в Анталию или в Бучу?
С одной стороны рад за Сержика - да, лично я разделял его позицию и аргументы. Но вот сейчас, когда говорите "эпоха ушла" я как-то Юру теплотехника вспомнил.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:11
Serg-ik написав: Genie написав:
я за 85-95, написала выше
Я видел. Но Вы промахнулись с районами. , А цена 85-95-это то, что хотят господа за совкошлак метражом 65-75 метров в приемлемом жилом состоянии ( не для всех, конечно, приемлемом). А у меня 101 кв.м. )))
хороший метраж, поздравляю, живите счастливо в новом доме!
цена 120 130 я к так понял, отличная по нынешним временам, особенно учитывая жилой ремонт. ну понятно, что какие то были копромайзы с локациец, но где их нет.. видовая?
эйра также поздравляю с брамой.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:43
Serg-ik написав: vladimir07 написав:
Все кому не лень наверное отталкиваются от определенных ориентиров вами же предоставленных.
Хорошо, открою "секрет"
Когда -то у меня подписи стояло примерно следующее:Куплю 80-90 метров в доме не старше 2000 г. по 600 за метр. Как мантра...или лозунг...
Из-за чего Прохожий предположил, что я в потных ладошках зажал 50 куе и хочу чтобы цены упали к моим хотелкам. Так и подхватили остальные.
Кстати, Вы бываете на этой теме крайне эпизодически...Или бываете, но очень редко, и чаще агрессивно пишите
почему перестали мантру произносить?
или опять "семейный совет" попутал и заставил наступить на горло собственной песне?
мир не меняется...)
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:47
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
с 17го или когда там у вас сотка появилась на одной только антоновича в шоколадках было действительно миллион вариантов под ваши требования, не говоря уже обо всем остальном
Ок, не говорите обо всём остальном. А о шоколадках -тем более. Нечего там ловить. С одной стороны ж/д, с другой-Антоновича. Квартиры для глухих
Поздравляю с покупкой, но выделенное это перебор на каких то личных эмоциях. Пол годика пожили бы и 100% перестали бы тот шум замечать. Человек такая зверушка, что к чему хош может привыкнуть, а уж к такой безделице... Пару примеров:
1) когда служил в СА, привык вполне спокойно спать в сотне метров от начала ВП, там где самолеты
включают форсаж перед стартом
2) сослуживец-Вовчик Тамилов и вовсе умудрялся заснуть в дизельной, меж двух тарабанящих 6 цилиндровых военных генераторов или в сушилке при температуре +45.
Но купили и хорошо, главное вас устраивает.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:57
Libo написав: zРадио написав:
У тебя, у которого есть (если верить легенде, конечно) недвижимость в стране, где доллар всегда одного курса - естественно. Но на ФК2 сильно не рассчитывай. Он и дальше будет дисконтироваться относительно жилья в локациях хождения СКВ
Вот смотри, в 90-е з/п у нас была порядка $50, а сейчас $1000. В 20 раз. Стали мы в 20 раз больше есть мяса и пить водки? Нет. Живем примерно также. А куда тогда делись эти 20 раз? А эти двадцать раз съело похудение доллара. Едим и пьём также, а тратим на это в 20 раз больше.
Так что купил сегодня за сто тыщ, через двадцать будешь миллионером. А за сегодняшние 100 тыщ сможешь купить через 20 лет только электровелосипед.
не $1000 а $600, то раз,
а два, то тільки в Києві і не у всіх
в скільки разів виросла комуналка, порахував?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:59
Успіх написав:
Ну все, тепер залишилось лише Чукчі сказати, що в нього теж насправді є котлетка 100+.... - ну і накрайняк, Флаю показати фотки своєї трьох-кімнатної на Печерських Липках...)))
а дім в Португалії не хоч?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:03
airmax78 написав:
Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ. Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:04
О, вже почалась вечірня цензура))
другий допис стирають...
Ясно - іншим разом задам незручні питання Сержику про його історію успіху від першого відкладеного долара... якою він навряд чи поділиться
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:05
flyman написав: Успіх написав:
Ну все, тепер залишилось лише Чукчі сказати, що в нього теж насправді є котлетка 100+.... - ну і накрайняк, Флаю показати фотки своєї трьох-кімнатної на Печерських Липках...)))
а дім в Португалії не хоч?
Краще в Норвегії!👍
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