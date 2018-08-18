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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:09
Faceless написав: zРадио написав: Первый написав:
Ого які новини.
Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися
, тепер починаємо падати.
А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:12
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ. Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.
Хаос - это современный дом, для молодых и успешных людей новой формации. Там цена будет только расти. А Голосуха - это уже для старперов. И самое главное - Хаос - был последним вагоном уходящего поезда - недвиги продававшейся по МХЗ. Таких цен мы больше не увидим.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:14
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ. Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.
Хаос - это современный дом, для молодых и успешных людей новой формации. Там цена будет только расти. А Голосуха - это уже для старперов. И самое главное - Хаос - был последним вагоном уходящего поезда - недвиги продававшейся по МХЗ. Таких цен мы больше не увидим.
вы уже переехали? у вас щас дымом воняет?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:16
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.
овняшка
За сегодняшний прайс-то несомненно. А па890 надо было брать.
Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:17
zРадио написав: Faceless написав:
Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке
В любом случае автору "термина" нечем хвастаться...
не тебе тут указывать что кому делать
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:18
kingkongovets написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:
Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.
Хаос - это современный дом, для молодых и успешных людей новой формации. Там цена будет только расти. А Голосуха - это уже для старперов. И самое главное - Хаос - был последним вагоном уходящего поезда - недвиги продававшейся по МХЗ. Таких цен мы больше не увидим.
вы уже переехали? у вас щас дымом воняет?
Уже 3 недели как. Вообще тут воздух очень неплохой. Но сейчас вышел на балкон - легкий запах дыма есть.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:20
airmax78 написав:сейчас вышел на балкон - легкий запах дыма есть.
значит мне не показалось
кстати поздравляю с новосельем
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:21
drevlyanin написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
овняшка
За сегодняшний прайс-то несомненно. А па890 надо было брать.
Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе
Креатор был прыжком веры - и по земле вопросы были и застройщик неизвестный. Такое Сержу предлагать бесполезно было. А вот ФТ и Хаос - это были абслютно железобетонные варианты.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:23
kingkongovets написав:
airmax78 написав:сейчас вышел на балкон - легкий запах дыма есть.
значит мне не показалось
кстати поздравляю с новосельем
Спасибо! Оно, пока, невзаправдашнее - штор нет.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 20:23
Первый написав: zРадио написав: Первый написав:
Ого які новини.
Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися
, тепер починаємо падати.
А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….
Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе
? Поиметь? Рыл? Жадно?
Тобі корона тімячко передавила от і сваришся. Тримай себе в руках. Не сварися.
Думаю ти недопрацьовуєш. Частина копійчужок, твої х послідовувачів, відкупилися в 2021 році. Як так вийшло? Можливо ти мало графіків публікував?
Чи це просто недовіра тобі, недовіра твоїй теорії, небажання їхати в крижополь коровам хвости крутити…
может у "3го топа окулиардной компании" депрессия?
может по результатам аудита за 21й не выписали годовой бонус в размере новой панамеры в фуле?
а может просто чел не понимает что только миллион прокладок имеют абсолютно одинаковые характеристики и свойства а с недвигой несколько не так(особенно с первичкой) где каждый объект индивидуален и две квартиры в одном доме одной планировки в цене могут отличаться на 20-50%...
но спишем это на "профессиональную деформацию личности"...)
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