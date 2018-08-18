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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9454945594569457>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:09

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Ого які новини.

Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися, тепер починаємо падати.

А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….


Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе

Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:12

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ. Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.


Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.

Хаос - это современный дом, для молодых и успешных людей новой формации. Там цена будет только расти. А Голосуха - это уже для старперов. И самое главное - Хаос - был последним вагоном уходящего поезда - недвиги продававшейся по МХЗ. Таких цен мы больше не увидим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Как же горько что за такие серьезные деньги не была куплена и отремонтирована треха в ФТ. Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.


Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.

Хаос - это современный дом, для молодых и успешных людей новой формации. Там цена будет только расти. А Голосуха - это уже для старперов. И самое главное - Хаос - был последним вагоном уходящего поезда - недвиги продававшейся по МХЗ. Таких цен мы больше не увидим.
вы уже переехали? у вас щас дымом воняет?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:16

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Или хотя бы в Уно Сити Хаосе.

овняшка

За сегодняшний прайс-то несомненно. А па890 надо было брать.


Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:17

  zРадио написав:
  Faceless написав:Вовсе нет. Термин "копийчужки" был здесь введен за пару лет до вашего появления на ветке


В любом случае автору "термина" нечем хвастаться...

не тебе тут указывать что кому делать
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:18

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  drevlyanin написав: Абаждите, какой нафик кладбищенский УСХ, вы помницца выкладывали ссылку на продажу квартирко в абажаемой Голосухе за менее 100 куе. Еще раздумывали -не откупится ли обратно.
Вот такой вариант Сержику больше бы подошел: прицентралье, кирпич, норм. комнаты, хорошая школа недалеко и т.п.

Хаос - это современный дом, для молодых и успешных людей новой формации. Там цена будет только расти. А Голосуха - это уже для старперов. И самое главное - Хаос - был последним вагоном уходящего поезда - недвиги продававшейся по МХЗ. Таких цен мы больше не увидим.
вы уже переехали? у вас щас дымом воняет?

Уже 3 недели как. Вообще тут воздух очень неплохой. Но сейчас вышел на балкон - легкий запах дыма есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:сейчас вышел на балкон - легкий запах дыма есть.


значит мне не показалось
кстати поздравляю с новосельем
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:21

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:овняшка

За сегодняшний прайс-то несомненно. А па890 надо было брать.


Па 980 чуть больше года назад были трехи в первом доме Креатора- кстати почти готов, до лета должны закончить и Сержику предлагалось поехать посмотреть. Сейчас остались вроде только пятикомнатные и па 2куе :cry:

Креатор был прыжком веры - и по земле вопросы были и застройщик неизвестный. Такое Сержу предлагать бесполезно было. А вот ФТ и Хаос - это были абслютно железобетонные варианты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:23

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:сейчас вышел на балкон - легкий запах дыма есть.


значит мне не показалось
кстати поздравляю с новосельем

Спасибо! Оно, пока, невзаправдашнее - штор нет.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:23

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Ого які новини.

Здається це усьо. Всі копійчужки відкупилися, тепер починаємо падати.

А ще зранку думав, а може взяти повітря на Подолі….


Ты выражаешься прям как... рыл, оценивающий людей по размеру кошелька и жадно высчитывающий, какую комиссию можешь поиметь себе



? Поиметь? Рыл? Жадно?

Тобі корона тімячко передавила от і сваришся. Тримай себе в руках. Не сварися.
Думаю ти недопрацьовуєш. Частина копійчужок, твої х послідовувачів, відкупилися в 2021 році. Як так вийшло? Можливо ти мало графіків публікував?
Чи це просто недовіра тобі, недовіра твоїй теорії, небажання їхати в крижополь коровам хвости крутити…

может у "3го топа окулиардной компании" депрессия?
может по результатам аудита за 21й не выписали годовой бонус в размере новой панамеры в фуле?
а может просто чел не понимает что только миллион прокладок имеют абсолютно одинаковые характеристики и свойства а с недвигой несколько не так(особенно с первичкой) где каждый объект индивидуален и две квартиры в одном доме одной планировки в цене могут отличаться на 20-50%...
но спишем это на "профессиональную деформацию личности"...)
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