Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
30-ПОВЕРХІВКА НА ДРОВАХ. На цьому фото - ще одна київська багатоповерхівка на дровах. Це ЖК «Совські ставки», спадщина сумнозвісного забудовника Войцеховського. Будинок не зданий в експлуатацію. Тому електрика за комерційним тарифом, вода – зі свердловини. А стоки скидають у міську зливову каналізацію. Специфічною особливістю будинку є те, що він знаходиться поруч з Байковим кладовищем. З відповідними видами з вікон. А ще поруч - крематорій, який теж додає панорамного колориту. Та, схоже, такі пейзажі не лякали і не лякають тих, хто тут придбав квартири. Вони, як свідчить будинковий чат, усвідомлювали, що і де купують.
Прохожий написав:может у "3го топа окулиардной компании" депрессия? может по результатам аудита за 21й не выписали годовой бонус в размере новой панамеры в фуле? а может просто чел не понимает что только миллион прокладок имеют абсолютно одинаковые характеристики и свойства а с недвигой несколько не так(особенно с первичкой) где каждый объект индивидуален и две квартиры в одном доме одной планировки в цене могут отличаться на 20-50%... но спишем это на "профессиональную деформацию личности"...)
Бггг. В общем, без риелтора не разобраться (с)
PS: бонус за 2021-й будет в конце марта, не переживай
PPS: ты опять забыл перелогинить учетки и ответил за Первого
а с этого места давайте устроим конкурс экспертов и знатоков. Сколько может стоить по минимуму квартира с указанными пераметрами, если она укомплектована мебелью и техникой ( примерно в ноябре оттуда уехали арендаторы было 12 000 грн + коммуналь)
Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн. Серж а оно того стоило ?
Serg-ik написав:kingkongovets не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев. Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140. Старт был 135 и квартира висела...
Да, помню вас подталкивали за 70-80 возле дорогожичей, а вы упирались. Теперь в 1.5 раз дороже
Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську
Протягом січня у Києві продано нерухомості на $33 млн, що на 35% менше, ніж у грудні 2021 року. Найбільш купували квартири у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
Нерухомість продавалася в діапазоні від $35 тис. за однокімнатну квартиру до $2 млн. 500 тис. за будинок. Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську, йдеться в інформації агентства нерухомості «Благовіст»..
Хомякоид написав: Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн. Серж а оно того стоило ?
думаю ,что будет не больше чем платил на сьемной квартире ..на своем примере за совкошлак меньшей квадратуры практически в два раза ,платил в 1,5 раза больше чем сейчас..
ps Serg-ik , моі вітання !... в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )