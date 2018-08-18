це не комплекси, це стан годинника опівнашосту
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:24
це не комплекси, це стан годинника опівнашосту
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:27
Ну що там, полярним оленям хвости крутити цілу полярну ніч?
Дорого, холодно і все таке.
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
30-ПОВЕРХІВКА НА ДРОВАХ.
На цьому фото - ще одна київська багатоповерхівка на дровах. Це ЖК «Совські ставки», спадщина сумнозвісного забудовника Войцеховського. Будинок не зданий в експлуатацію. Тому електрика за комерційним тарифом, вода – зі свердловини. А стоки скидають у міську зливову каналізацію.
Специфічною особливістю будинку є те, що він знаходиться поруч з Байковим кладовищем. З відповідними видами з вікон. А ще поруч - крематорій, який теж додає панорамного колориту. Та, схоже, такі пейзажі не лякали і не лякають тих, хто тут придбав квартири. Вони, як свідчить будинковий чат, усвідомлювали, що і де купують.
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:43
Бггг. В общем, без риелтора не разобраться (с)
PS: бонус за 2021-й будет в конце марта, не переживай
PPS: ты опять забыл перелогинить учетки и ответил за Первого
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:50
Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.
Серж а оно того стоило ?
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:54
Да, помню вас подталкивали за 70-80 возле дорогожичей, а вы упирались.
Теперь в 1.5 раз дороже
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:01
Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську
Протягом січня у Києві продано нерухомості на $33 млн, що на 35% менше, ніж у грудні 2021 року. Найбільш купували квартири у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
Нерухомість продавалася в діапазоні від $35 тис. за однокімнатну квартиру до $2 млн. 500 тис. за будинок. Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську, йдеться в інформації агентства нерухомості «Благовіст»..
Повний текст читайте тут:
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
КВАРТИРА ТИЖНЯ
Квартира колекціонера мистецтва біля Золотих воріт
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:13
думаю ,что будет не больше чем платил на сьемной квартире ..на своем примере за совкошлак меньшей квадратуры практически в два раза ,платил в 1,5 раза больше чем сейчас..
ps Serg-ik , моі вітання !...
в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )
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