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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9455945694579458>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:24

  change_pm написав:
  Libo написав:
  Успіх написав:А мені теща дала тільки свою доньку)) і жодної гривні, не те щоб доляра!


Значит ты в чем-то с женщинами не дорабатываешь как положено ... :oops:
Без огонька и без искорки. :?

чот ти якось на недороблянні на жінках повєрнутий... що це за комплекси?

це не комплекси, це стан годинника опівнашосту
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:27

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Ну все, тепер залишилось лише Чукчі сказати, що в нього теж насправді є котлетка 100+.... - ну і накрайняк, Флаю показати фотки своєї трьох-кімнатної на Печерських Липках...)))

а дім в Португалії не хоч?

Краще в Норвегії!👍

Ну що там, полярним оленям хвости крутити цілу полярну ніч?
Дорого, холодно і все таке.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

30-ПОВЕРХІВКА НА ДРОВАХ.
На цьому фото - ще одна київська багатоповерхівка на дровах. Це ЖК «Совські ставки», спадщина сумнозвісного забудовника Войцеховського. Будинок не зданий в експлуатацію. Тому електрика за комерційним тарифом, вода – зі свердловини. А стоки скидають у міську зливову каналізацію.
Специфічною особливістю будинку є те, що він знаходиться поруч з Байковим кладовищем. З відповідними видами з вікон. А ще поруч - крематорій, який теж додає панорамного колориту. Та, схоже, такі пейзажі не лякали і не лякають тих, хто тут придбав квартири. Вони, як свідчить будинковий чат, усвідомлювали, що і де купують.
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:43

  Прохожий написав:может у "3го топа окулиардной компании" депрессия?
может по результатам аудита за 21й не выписали годовой бонус в размере новой панамеры в фуле?
а может просто чел не понимает что только миллион прокладок имеют абсолютно одинаковые характеристики и свойства а с недвигой несколько не так(особенно с первичкой) где каждый объект индивидуален и две квартиры в одном доме одной планировки в цене могут отличаться на 20-50%...
но спишем это на "профессиональную деформацию личности"...)


Бггг. В общем, без риелтора не разобраться (с)

PS: бонус за 2021-й будет в конце марта, не переживай

PPS: ты опять забыл перелогинить учетки и ответил за Первого
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:50

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Так а сколько вышло по деньгам?

а с этого места давайте устроим конкурс экспертов и знатоков.
Сколько может стоить по минимуму квартира с указанными пераметрами, если она укомплектована мебелью и техникой ( примерно в ноябре оттуда уехали арендаторы было 12 000 грн + коммуналь)


Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.
Серж а оно того стоило ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:СЕРЖИК КУПИЛ КВАРТИРУ
ТРЁШКУ
ПРАВИЛЬНЫЕ КОМНАТЫ
101 КВАДРАТ С БАЛКОНАМИ
59 КВАДРАТОВ ЖИЛОЙ (22+23+14)

Присоединяюсь к поздравлениям. Главное что сделали выбор и реализовали свою цель когда мало кто на форуме этого ждал !
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:54

  Serg-ik написав:kingkongovets
не-не, какое Коцюбинское? Я же писал не раз:Киев.
Оставим на потом, например на завтра. Но бюджет , озвученный форумчанами на данный момент, у меня ниже. Не 150 и даже не 140.
Старт был 135 и квартира висела...


Да, помню вас подталкивали за 70-80 возле дорогожичей, а вы упирались.
Теперь в 1.5 раз дороже :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:01

Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську

Протягом січня у Києві продано нерухомості на $33 млн, що на 35% менше, ніж у грудні 2021 року. Найбільш купували квартири у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Нерухомість продавалася в діапазоні від $35 тис. за однокімнатну квартиру до $2 млн. 500 тис. за будинок. Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську, йдеться в інформації агентства нерухомості «Благовіст»..

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/yaki-kvart ... 20299.html
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КВАРТИРА ТИЖНЯ
Квартира колекціонера мистецтва біля Золотих воріт

https://www.the-village.com.ua/village/ ... HlA9iH3o7s
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:13

  Хомякоид написав:
Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.
Серж а оно того стоило ?

думаю ,что будет не больше чем платил на сьемной квартире ..на своем примере за совкошлак меньшей квадратуры практически в два раза ,платил в 1,5 раза больше чем сейчас..

ps Serg-ik , моі вітання !...
в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )
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