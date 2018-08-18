|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кам'яні джунглі, парки та смог: чим відомий Дарницький район Києва
Додано: Пон 07 лют, 2022 22:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 лют, 2022 22:42
Долярчик, дай собі спокій :) Гарно там :)
Напишу свої враження за вечір після прочитаного.
Взяв собі Сєржик нормальну квартиру в нормальному місці. Я там щодня машиною, регулярно пропускаю бігунів в парк і з нього. Повітря нормаль, школи і садочки поруч, до Святошино дійсно неблизько, але й на авто декілька виїздів на швидкісний/борщагівську і через святошино на проспект перемоги.
Доволі гарне місце, якщо брати до уваги інші віддалені райони із перспективою "заклали капсулу для нащадків, що колись тут буде метро" :)
Я не застав твої митарства на старті купівлі "квіточки", пошуків Сержиком його мрії, однак мушу констатувати, що за два роки тільки окремі "колєги" ділились своїми успіхами. Сєржик зміг і зробив ... значить потім зробить ще краще. Аналогічно й у тебе.
Є ще деякі особистості із кавалірками із "стінами з плексиглазу в стяжку з видом на сільський сральник", але то окремий діагноз :)
Тому підсумую - Сєржику респект, а іншим брати приклад :) Veni, vidi, vici - і пох, що на це пішло трохи більше часу, аніж хотілося б. Життя буремне, бл* :!:
Додано: Пон 07 лют, 2022 22:48
Говорят, с сегодняшнего дня для покупки недвижимости нотариусу нужно предоставлять документы подтверждающие источник доходов. Это так??
Зараз переглядають цей форум: asti і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|