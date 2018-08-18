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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9454945594569457

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:13

  Хомякоид написав:
Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн.
Серж а оно того стоило ?

думаю ,что будет не больше чем платил на сьемной квартире ..на своем примере за совкошлак меньшей квадратуры практически в два раза ,платил в 1,5 раза больше чем сейчас..

ps Serg-ik , моі вітання !...
в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кам'яні джунглі, парки та смог: чим відомий Дарницький район Києва

https://m.kontrakty.ua/article/192039?f ... Nqt82SA40k
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То Сержик десь у цих будинках взяв?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:42

Долярчик, дай собі спокій :) Гарно там :)
Напишу свої враження за вечір після прочитаного.
Взяв собі Сєржик нормальну квартиру в нормальному місці. Я там щодня машиною, регулярно пропускаю бігунів в парк і з нього. Повітря нормаль, школи і садочки поруч, до Святошино дійсно неблизько, але й на авто декілька виїздів на швидкісний/борщагівську і через святошино на проспект перемоги.
Доволі гарне місце, якщо брати до уваги інші віддалені райони із перспективою "заклали капсулу для нащадків, що колись тут буде метро" :)
Я не застав твої митарства на старті купівлі "квіточки", пошуків Сержиком його мрії, однак мушу констатувати, що за два роки тільки окремі "колєги" ділились своїми успіхами. Сєржик зміг і зробив ... значить потім зробить ще краще. Аналогічно й у тебе.
Є ще деякі особистості із кавалірками із "стінами з плексиглазу в стяжку з видом на сільський сральник", але то окремий діагноз :)
Тому підсумую - Сєржику респект, а іншим брати приклад :) Veni, vidi, vici - і пох, що на це пішло трохи більше часу, аніж хотілося б. Життя буремне, бл* :!:
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:48

Говорят, с сегодняшнего дня для покупки недвижимости нотариусу нужно предоставлять документы подтверждающие источник доходов. Это так??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 23:01

  Успіх написав:То Сержик десь у цих будинках взяв?
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Имхо, место по инфраструктуре намного лучше Ул.Щербакова
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:11

  kingkongovets написав:Кам'яні джунглі, парки та смог: чим відомий Дарницький район Києва

https://m.kontrakty.ua/article/192039?f ... Nqt82SA40k

ЖК Славутич - 60000 грн. за метр. ААААААААААААААААА....
Зрадио, расскажи про парапланирование, плиииз.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 08 лют, 2022 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:18

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Кам'яні джунглі, парки та смог: чим відомий Дарницький район Києва

https://m.kontrakty.ua/article/192039?f ... Nqt82SA40k

ЖК Славутич - 60000 грн. за метр. ААААААААААААААААА....


Переигрываешь. Урловский па900 распродать не могут. А Славутич продан в прошлом году по такой же цене
zРадио
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