Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Так там комуналь будет зимой под 10 000 грн. Серж а оно того стоило ?
думаю ,что будет не больше чем платил на сьемной квартире ..на своем примере за совкошлак меньшей квадратуры практически в два раза ,платил в 1,5 раза больше чем сейчас..
ps Serg-ik , моі вітання !... в Святоборе (Святошин) было по 900 , не взял так как была задержка длительная в строительстве..сча по 1500 продают в готовом ..в 2017-2018 были квартиры 122м2 в р-не м Житомирская по памяти 140000-15000 с неплохим ремонтом ( Матинка , Львовская 26 )
Долярчик, дай собі спокій :) Гарно там :) Напишу свої враження за вечір після прочитаного. Взяв собі Сєржик нормальну квартиру в нормальному місці. Я там щодня машиною, регулярно пропускаю бігунів в парк і з нього. Повітря нормаль, школи і садочки поруч, до Святошино дійсно неблизько, але й на авто декілька виїздів на швидкісний/борщагівську і через святошино на проспект перемоги. Доволі гарне місце, якщо брати до уваги інші віддалені райони із перспективою "заклали капсулу для нащадків, що колись тут буде метро" :) Я не застав твої митарства на старті купівлі "квіточки", пошуків Сержиком його мрії, однак мушу констатувати, що за два роки тільки окремі "колєги" ділились своїми успіхами. Сєржик зміг і зробив ... значить потім зробить ще краще. Аналогічно й у тебе. Є ще деякі особистості із кавалірками із "стінами з плексиглазу в стяжку з видом на сільський сральник", але то окремий діагноз :) Тому підсумую - Сєржику респект, а іншим брати приклад :) Veni, vidi, vici - і пох, що на це пішло трохи більше часу, аніж хотілося б. Життя буремне, бл* :!:
ЖК Славутич - 60000 грн. за метр. ААААААААААААААААА....
Переигрываешь. Урловский па900 распродать не могут. А Славутич продан в прошлом году по такой же цене. Может чуть дороже за близость к метро. Откуда автор взял цену новостроя на давно проданные дома, у него нужно спрашивать. Но, думаю, тут все дело в эмоциональном воздействии на неокрепшие умы, чем и ты здесь регулярно промышляешь
ЖК Славутич - 60000 грн. за метр. ААААААААААААААААА....
Переигрываешь. Урловский па900 распродать не могут. А Славутич продан в прошлом году по такой же цене. Может чуть дороже за близость к метро. Откуда автор взял цену новостроя на давно проданные дома, у него нужно спрашивать. Но, думаю, тут все дело в эмоциональном воздействии на неокрепшие умы, чем и ты здесь регулярно промышляешь