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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 00:47
ух-ты шик! с батареями и светом малехо подкачало, но задумка интересная
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cohan
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Додано: Вів 08 лют, 2022 00:50
cohan написав:
все нормально, деньги есть (с)
«він самотужки займався розстановкою картин усередині»(с)
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 лют, 2022 01:29
Xenon написав:
По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.
Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.
В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк
О, ну укрсиб просто конченый на всю голову банк.
Я таких историй про него могу нарасказывать вагон и маленькую тележку.
С ним просто не надо иметь дело.
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rjkz
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