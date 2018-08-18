Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Xenon написав:По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.
Реальная история: В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.
В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги" Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги" Банк -Укрсиббанк
О, ну укрсиб просто конченый на всю голову банк. Я таких историй про него могу нарасказывать вагон и маленькую тележку. С ним просто не надо иметь дело.
Совсем туго с продажами? Посмеялся с последнего обьявления, 160 куе без ремонта, ни одного фото, но "Если есть вопросы , пишите или звоните . Есть пару предложений по этому ЖК." - дефицит и как горячие пирожки.
Serg-ik написав:.. Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км))) А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах
да, там есть проблемой попасть в лицей. Даже и откашлять некому. Коллега, ныне ваша соседка возит дочку, ... барабанная дробь - на Софиевку. Для такой хитрой операции ей пришлось сместить рабочий график - теперь с 10 до 19.
Serg-ik написав:.. Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км))) А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах
да, там есть проблемой попасть в лицей. Даже и откашлять некому. Коллега, ныне ваша соседка возит дочку, ... барабанная дробь - на Софиевку. Для такой хитрой операции ей пришлось сместить рабочий график - теперь с 10 до 19.
главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила) а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро пусть даже и с будущим остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях се ля ви, епта
zРадио написав:.. PS: sequence, снова поставили ту же затертую пластинку?
не в том дело. Прикол в том, что как раз Сержу, в силу семейных обстоятельств требовалось максимально быстрое выполнение прогноза. А оно, суко, как назло только дорожало. Так же и с ума сойти можно. В любом случае мои поздравления Сержу и минус один топик на ветке.