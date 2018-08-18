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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9456945794589459>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:47


ух-ты шик! с батареями и светом малехо подкачало, но задумка интересная
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

cohan написав:
  kingkongovets написав:КВАРТИРА ТИЖНЯ
Квартира колекціонера мистецтва біля Золотих воріт

https://www.the-village.com.ua/village/ ... HlA9iH3o7s


все нормально, деньги есть (с)
«він самотужки займався розстановкою картин усередині»(с)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 01:29

  Xenon написав:По поводу финмониторинга и банков бывают разные заскоки.

Реальная история:
В прошлом году, один человек (дир. одной не мелкой ит конторы Киева) , с белой и официальной ЗП около 250к грн/мес, решил купить новое авто, стоимостью около 80к баксов.

В итоге, банк, в который он принесиналик чтобы сделать платеж ща авто, не пропустил его по финмону. "Докажите , что это официальный доход и уплочены налоги"
Справки с места работы с уровнем ЗП не прокатили, типа - "а вы снимали всю зп, докажите что это те самые деньги"
Банк -Укрсиббанк


О, ну укрсиб просто конченый на всю голову банк.
Я таких историй про него могу нарасказывать вагон и маленькую тележку.
С ним просто не надо иметь дело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:12

Коломбо курить в стороні)))

Так, як Сержик писав, що це будинок 20+ поверхів, то інших висотних будинків, крім цього - там нема)) ;)
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:37

Нда, альернативно обдарованих в мережі вистачає. Ти ще б оголошення вночі шукав.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:53

  airmax78 написав:Цену автор придумал: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... 8799397eaf
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... derIndex=3
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... f;promoted

Получишь бонус - купи себе то, что нужно для красивой жизни: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... 8799397eaf
Не благодари.

Совсем туго с продажами? Посмеялся с последнего обьявления, 160 куе без ремонта, ни одного фото, но "Если есть вопросы , пишите или звоните . Есть пару предложений по этому ЖК." - дефицит и как горячие пирожки.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:54

  Serg-ik написав:..
Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км)))
А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах

да, там есть проблемой попасть в лицей. Даже и откашлять некому. Коллега, ныне ваша соседка возит дочку, ... барабанная дробь - на Софиевку. Для такой хитрой операции ей пришлось сместить рабочий график - теперь с 10 до 19.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:03

  cohan написав:

ух-ты шик! с батареями и светом малехо подкачало, но задумка интересная

там главный шик в санузле.
Висит уже месяцы. Может даже цену поднимали. Вероятно, к дорожаю.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км)))
А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах

да, там есть проблемой попасть в лицей. Даже и откашлять некому. Коллега, ныне ваша соседка возит дочку, ... барабанная дробь - на Софиевку. Для такой хитрой операции ей пришлось сместить рабочий график - теперь с 10 до 19.
главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила)
а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро
пусть даже и с будущим
остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях
се ля ви, епта
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:05

  zРадио написав:..
PS: sequence, снова поставили ту же затертую пластинку?

не в том дело. Прикол в том, что как раз Сержу, в силу семейных обстоятельств требовалось максимально быстрое выполнение прогноза. А оно, суко, как назло только дорожало. Так же и с ума сойти можно.
В любом случае мои поздравления Сержу и минус один топик на ветке.
sequence
 
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