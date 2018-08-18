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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Serg-ik
Мои поздравления! Отмучались уже с квартирным вопросом
ЗЫ то странное чувство, когда "капийчужка" Сержик за квартиру выложил больше денег чем наш предводитель Фейслесс :roll:


Хм, я разве говорил, сколько я выложил? Впрочем, я и не собирался ни с кем соревноваться, так что пусть будет такая версия. В абсолютной цифре действительно дешевле, но объекты совсем разные и в разном месте. Но я не опечален. А за Сержика - рад, получил в принципе то, что хотел.
Да и какой с меня предводитель, я простой пересичный
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:27

  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. До метро 1,5-2 км, пробка на Щербаковского и все пользуют инфраструктуру Нивок вместе с пенсами...Вроде ближе, а по факту до метро столько же добираться

Но все же там посвежее домики выглядят, чем на Жмеринской. Коллега, ваша соседка жалуется на то, что прохладно дома - рано приходится включать отопление. Зато летом кондером не пользуется. Если у вас окна на парк, то скорее всего тоже не солнечная сторона. Готовьтесь. Или догревайте кондером ночью

Согласен, ФТ посвежее. Но это не повод каждые 10 лет признавать дом плохим. в ФТ керамогранит только до 6 этажа, а выше-пенопласт))) И парк на Жмеринской в 35 га получше, чем скверик напротив ФТ. Бассейн вообще не стоит обсуждать. До метро ближе, но не пару раз плюнуть. На авто-жуткая тянучка.
По отоплению: счет за январь не пришёл. В ноябре-декабре в квартире отопление было отключено, но инея в квартире не было, градусов 15 наверное. Я приехал около 20-00, открутил немного батареи и спать. Никто не замёрз.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:30

  kingkongovets написав:надеюсь ваши дети останутся вам благодарны, шо их детство и юность пройдут в правильных комнатах с видом на лес на жмеринской, а не в шоколадке на антоновича рядом с жд)
правда у меня, как у человека, чьи детство и юность прошла параллельно на лесном - двойнике борщаги - и красноармейской, в этом есть некоторые сомнения


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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а сколько было в прошлом феврале?

В купленной трёшке? Не знаю, я счета не смотрел, знаю, что долгов по квартире нет
Если по дорогожичам, то около 4000 грн:
вода 350
Квартплата 450
Эл/эн 700
Отопление 2300
прочие мелочи 200
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Семье нравится, пацаны в первые минуты разгонялись и катались по ламинату ( длина коридора 9 м). О прошлой квартире забыли сразу же. Долгое время не хотели даже на улице гулять-только дома сидели


надеюсь ваши дети останутся вам благодарны, шо их детство и юность пройдут в правильных комнатах с видом на лес на жмеринской, а не в шоколадке на антоновича рядом с жд)
правда у меня, как у человека, чьи детство и юность прошла параллельно на лесном - двойнике борщаги - и красноармейской, в этом есть некоторые сомнения
Думаю, будут благодарны уже как минимум за то, что детство прошло не в арендном шлачке хз где.
ну ведь они когда нибудь они узнают, шо выбор в отличии от его родителей у сержика был и борщага была выбрана осознано
да и не в благодарности в общем то дело
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 08 лют, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:32

  Faceless написав:
Рыба-сом написав:Serg-ik
Мои поздравления! Отмучались уже с квартирным вопросом
ЗЫ то странное чувство, когда "капийчужка" Сержик за квартиру выложил больше денег чем наш предводитель Фейслесс :roll:


Хм, я разве говорил, сколько я выложил? Впрочем, я и не собирался ни с кем соревноваться, так что пусть будет такая версия.
Да и какой с меня предводитель, я простой пересичный

Ну, это я аналитически прикинул. Или больше?
Скромность - это хорошо, но все эти годы вы двое были тут почти как символы-антиподы: с одной стороны евангелист успешности Фейслесс (даже термин возник "Киев Фейслесса"), с другой - "капийчужка" Сержик, которого
все пинали и поучали.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а сколько было в прошлом феврале?

В купленной трёшке? Не знаю, я счета не смотрел, знаю, что долгов по квартире нет
Если по дорогожичам, то около 4000 грн:
вода 350
Квартплата 450
Эл/эн 700
Отопление 2300
прочие мелочи 200
вы купили каартиру, не поинтересовавшись счетами за отопление?
шо вы тут делали столько лет?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Думаю, будут благодарны уже как минимум за то, что детство прошло не в арендном шлачке хз где.

Это потом, а в детстве дети не такие притязательные, как некоторые взрослые форумчане. И живут они тысячами в хрущиках и мелкогабаритных панельках ( на той же Жмеринской) и всё у них норм, ничто им на мозг не давит.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы купили каартиру, не поинтересовавшись счетами за отопление?
шо вы тут делали столько лет?

Почему же? Интересовался. С председателем ОСББ говорил, с жителями соседних квартир. Суммы мне не назвали точно ( начало декабря, за ноябрь еще не пришли счета). Но не думаю, что это будет критично больше, чем было ранее.
Или вы намекаете, что разница в 500 грн каждые 4 месяца должна была остановить меня?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:40

  kingkongovets написав:главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила)
а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро
пусть даже и с будущим
остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях
се ля ви, епта

+10500
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке. :roll:
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