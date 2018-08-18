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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:26
Рыба-сом написав:Serg-ik
Мои поздравления! Отмучались уже с квартирным вопросом
ЗЫ то странное чувство, когда "капийчужка" Сержик за квартиру выложил больше денег чем наш предводитель Фейслесс
Хм, я разве говорил, сколько я выложил? Впрочем, я и не собирался ни с кем соревноваться, так что пусть будет такая версия. В абсолютной цифре действительно дешевле, но объекты совсем разные и в разном месте. Но я не опечален. А за Сержика - рад, получил в принципе то, что хотел.
Да и какой с меня предводитель, я простой пересичный
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:27
sequence написав: Serg-ik написав:
.. До метро 1,5-2 км, пробка на Щербаковского и все пользуют инфраструктуру Нивок вместе с пенсами...Вроде ближе, а по факту до метро столько же добираться
Но все же там посвежее домики выглядят, чем на Жмеринской. Коллега, ваша соседка жалуется на то, что прохладно дома - рано приходится включать отопление. Зато летом кондером не пользуется. Если у вас окна на парк, то скорее всего тоже не солнечная сторона. Готовьтесь. Или догревайте кондером ночью
Согласен, ФТ посвежее. Но это не повод каждые 10 лет признавать дом плохим. в ФТ керамогранит только до 6 этажа, а выше-пенопласт))) И парк на Жмеринской в 35 га получше, чем скверик напротив ФТ. Бассейн вообще не стоит обсуждать. До метро ближе, но не пару раз плюнуть. На авто-жуткая тянучка.
По отоплению: счет за январь не пришёл. В ноябре-декабре в квартире отопление было отключено, но инея в квартире не было, градусов 15 наверное. Я приехал около 20-00, открутил немного батареи и спать. Никто не замёрз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:30
kingkongovets написав:
надеюсь ваши дети останутся вам благодарны, шо их детство и юность пройдут в правильных комнатах с видом на лес на жмеринской, а не в шоколадке на антоновича рядом с жд)
правда у меня, как у человека, чьи детство и юность прошла параллельно на лесном - двойнике борщаги - и красноармейской, в этом есть некоторые сомнения
Антоновича - дно.
Дышать там нечем.
Для жизни не годится.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:32
kingkongovets написав:
а сколько было в прошлом феврале?
В купленной трёшке? Не знаю, я счета не смотрел, знаю, что долгов по квартире нет
Если по дорогожичам, то около 4000 грн:
вода 350
Квартплата 450
Эл/эн 700
Отопление 2300
прочие мелочи 200
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:32
Faceless написав: kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Семье нравится, пацаны в первые минуты разгонялись и катались по ламинату ( длина коридора 9 м). О прошлой квартире забыли сразу же. Долгое время не хотели даже на улице гулять-только дома сидели
надеюсь ваши дети останутся вам благодарны, шо их детство и юность пройдут в правильных комнатах с видом на лес на жмеринской, а не в шоколадке на антоновича рядом с жд)
правда у меня, как у человека, чьи детство и юность прошла параллельно на лесном - двойнике борщаги - и красноармейской, в этом есть некоторые сомнения
Думаю, будут благодарны уже как минимум за то, что детство прошло не в арендном шлачке хз где.
ну ведь они когда нибудь они узнают, шо выбор в отличии от его родителей у сержика был и борщага была выбрана осознано
да и не в благодарности в общем то дело
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 08 лют, 2022 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:32
Faceless написав: Рыба-сом написав:Serg-ik
Мои поздравления! Отмучались уже с квартирным вопросом
ЗЫ то странное чувство, когда "капийчужка" Сержик за квартиру выложил больше денег чем наш предводитель Фейслесс
Хм, я разве говорил, сколько я выложил? Впрочем, я и не собирался ни с кем соревноваться, так что пусть будет такая версия.
Да и какой с меня предводитель, я простой пересичный
Ну, это я аналитически прикинул. Или больше?
Скромность - это хорошо, но все эти годы вы двое были тут почти как символы-антиподы: с одной стороны евангелист успешности Фейслесс (даже термин возник "Киев Фейслесса"), с другой - "капийчужка" Сержик, которого
все пинали и поучали.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:34
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а сколько было в прошлом феврале?
В купленной трёшке? Не знаю, я счета не смотрел, знаю, что долгов по квартире нет
Если по дорогожичам, то около 4000 грн:
вода 350
Квартплата 450
Эл/эн 700
Отопление 2300
прочие мелочи 200
вы купили каартиру, не поинтересовавшись счетами за отопление?
шо вы тут делали столько лет?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:35
Faceless написав:
Думаю, будут благодарны уже как минимум за то, что детство прошло не в арендном шлачке хз где.
Это потом, а в детстве дети не такие притязательные, как некоторые взрослые форумчане. И живут они тысячами в хрущиках и мелкогабаритных панельках ( на той же Жмеринской) и всё у них норм, ничто им на мозг не давит.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:39
kingkongovets написав:
вы купили каартиру, не поинтересовавшись счетами за отопление?
шо вы тут делали столько лет?
Почему же? Интересовался. С председателем ОСББ говорил, с жителями соседних квартир. Суммы мне не назвали точно ( начало декабря, за ноябрь еще не пришли счета). Но не думаю, что это будет критично больше, чем было ранее.
Или вы намекаете, что разница в 500 грн каждые 4 месяца должна была остановить меня?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:40
kingkongovets написав:
главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила)
а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро
пусть даже и с будущим
остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях
се ля ви, епта
+10500
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.
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