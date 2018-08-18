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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Там індивідуальне, чи котельня на даху?

Обычное, централизованное. Батареи горячие. Хотя в кухне холодная ( прикручено) , но там всегда тепло
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

little_wanderer написав:Антоновича - дно.
Дышать там нечем.
Для жизни не годится.
где именно вы там жили?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:44

  asti написав:Говорят, с сегодняшнего дня для покупки недвижимости нотариусу нужно предоставлять документы подтверждающие источник доходов. Это так??

Врут.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:46

Немає таких проблем, щоб їх не можна було вирішити!©

  _Mykola_ написав:
  kingkongovets написав:главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила)
а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро
пусть даже и с будущим
остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях
се ля ви, епта

+10500
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке. :roll:

Так авто - все вирішує!© :D
Віддасть Сержик борги, тоді наскирдує за рік-два на авто - і все, життя вдалось! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Это вокруг Поэтики пустота? Метро КПИ, ТРЦ, два парка - все в пешей доступности. То что мурыжат - да, проблема

До метро КПИ почти 3 км, надо подъехать маршруткой.
До метро шулявская пешком 1200 метров через парк и около километра через Довженко. Это ближе.
Я там жил, сад есть, школа-неудобно, магазинов под домом толковых нет.Да, есть Космополит и на Петровку ездить удобно.
Но Поэтика пока не жилая, на ремонт денег нет.
А мурыжат наверное потому, что спрос большой и деньги у людей есть
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:51

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:+10500
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке. :roll:

Так авто - все вирішує!© :D
Віддасть Сержик борги, тоді наскирдує за рік-два на авто - і все, життя вдалось! :D

Еще раз, "медленно шевеля губами..." (с) перечитайте. Основная мысль в другом. Может для Львова это и не так актуально и, киевлян не понять. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 08 лют, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке. :roll:


глубоко убежден, шо чем дальше, тем пользоваться авто в городе будет все сложнее и дороже
и все плюсы локации и удобного доступа к от заиграют новыми красками
впрочем я это уже 100500 раз говорил

и да - к плюсам привыкаешь моментально, а минусы потом сворачивают кровь всю оставшуюся жизнь
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.

У нас же самый лучший мэр. Но метро копать не умеет.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:53

  kingkongovets написав:
sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км)))
А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах

да, там есть проблемой попасть в лицей. Даже и откашлять некому. Коллега, ныне ваша соседка возит дочку, ... барабанная дробь - на Софиевку. Для такой хитрой операции ей пришлось сместить рабочий график - теперь с 10 до 19.
главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила)
а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро
пусть даже и с будущим
остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях
се ля ви, епта

Мої поздоровлення СержІку!
Звісно, краще би квартиру біля метро, щоб потім не перебиратись)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:55

  Serg-ik написав:
  _Mykola_ написав:Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.

У нас же самый лучший мэр. Но метро копать не умеет.

Ага, и вспоминаются разговоры на Виноградаре или Троещине... лет 20 назад, скоро у нас будет метро... вот тогда квартира взлетит в цене... и мы молодцы, но дети уже выросли... а метро все нет и нет. В наших реалиях нужно трезво оценивать развитие инфраструктуры города. Увы.
Никто ж подумать не мог, что после Попова с ударным строительством метро, все встанет мертво на почти на десятилетие.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 08 лют, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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