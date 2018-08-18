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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:41
Успіх написав:
Там індивідуальне, чи котельня на даху?
Обычное, централизованное. Батареи горячие. Хотя в кухне холодная ( прикручено) , но там всегда тепло
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:43
little_wanderer написав:Антоновича - дно.
Дышать там нечем.
Для жизни не годится.
где именно вы там жили?)
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:44
asti написав:
Говорят, с сегодняшнего дня для покупки недвижимости нотариусу нужно предоставлять документы подтверждающие источник доходов. Это так??
Врут.Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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_Mykola_
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:46
_Mykola_ написав: kingkongovets написав:
главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила)
а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро
пусть даже и с будущим
остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях
се ля ви, епта
+10500
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.
Так авто - все вирішує!©
Віддасть Сержик борги, тоді наскирдує за рік-два на авто - і все, життя вдалось!
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:50
Faceless написав:
Это вокруг Поэтики пустота? Метро КПИ, ТРЦ, два парка - все в пешей доступности. То что мурыжат - да, проблема
До метро КПИ почти 3 км, надо подъехать маршруткой.
До метро шулявская пешком 1200 метров через парк и около километра через Довженко. Это ближе.
Я там жил, сад есть, школа-неудобно, магазинов под домом толковых нет.Да, есть Космополит и на Петровку ездить удобно.
Но Поэтика пока не жилая, на ремонт денег нет.
А мурыжат наверное потому, что спрос большой и деньги у людей есть
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:51
Успіх написав: _Mykola_ написав:
+10500
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.
Так авто - все вирішує!©
Віддасть Сержик борги, тоді наскирдує за рік-два на авто - і все, життя вдалось!
Еще раз, "медленно шевеля губами..." (с) перечитайте. Основная мысль в другом. Может для Львова это и не так актуально и, киевлян не понять.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 08 лют, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:51
_Mykola_ написав:
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.
глубоко убежден, шо чем дальше, тем пользоваться авто в городе будет все сложнее и дороже
и все плюсы локации и удобного доступа к от заиграют новыми красками
впрочем я это уже 100500 раз говорил
и да - к плюсам привыкаешь моментально, а минусы потом сворачивают кровь всю оставшуюся жизнь
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kingkongovets
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:52
_Mykola_ написав:
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.
У нас же самый лучший мэр. Но метро копать не умеет.
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Serg-ik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:53
kingkongovets написав: sequence написав: Serg-ik написав:
..
Увы, мне далековато идти пешком до всех этих плюсов 1,5-3 км)))
А школы и сады действительно есть. Хотя школы забиты теми, кто за окружной живёт. И в любую -не попасть. Зашёл в лицей, там по 33-36 детей в классах
да, там есть проблемой попасть в лицей. Даже и откашлять некому. Коллега, ныне ваша соседка возит дочку, ... барабанная дробь - на Софиевку. Для такой хитрой операции ей пришлось сместить рабочий график - теперь с 10 до 19.
главное шо парк под окнами - в нем вся наша сила)
а вообще на примере многих понаехов вижу, шо бесполезно им давать советы по поводу локаций - один только макс сделал правильные и дальновидные выводы и хоть и со второй попытки, но купил квартиру в правильном месте рядом с метро
пусть даже и с будущим
остальные так и продолжают камлать на парки, «правильные комнаты» и покупать хаты в кромешных ипенях
се ля ви, епта
Мої поздоровлення СержІку!
Звісно, краще би квартиру біля метро, щоб потім не перебиратись)))
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Додано: Вів 08 лют, 2022 10:55
Serg-ik написав: _Mykola_ написав:
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке.
У нас же самый лучший мэр. Но метро копать не умеет.
Ага, и вспоминаются разговоры на Виноградаре или Троещине... лет 20 назад, скоро у нас будет метро... вот тогда квартира взлетит в цене... и мы молодцы, но дети уже выросли... а метро все нет и нет. В наших реалиях нужно трезво оценивать развитие инфраструктуры города. Увы.
Никто ж подумать не мог, что после Попова с ударным строительством метро, все встанет мертво на почти на десятилетие.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Вів 08 лют, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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