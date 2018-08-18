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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9460946194629463>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:57

  Serg-ik написав:
  sequence написав: Но все же там посвежее домики выглядят, чем на Жмеринской. Коллега, ваша соседка жалуется на то, что прохладно дома - рано приходится включать отопление. Зато летом кондером не пользуется. Если у вас окна на парк, то скорее всего тоже не солнечная сторона. Готовьтесь. Или догревайте кондером ночью

Согласен, ФТ посвежее. Но это не повод каждые 10 лет признавать дом плохим. в ФТ керамогранит только до 6 этажа, а выше-пенопласт))) И парк на Жмеринской в 35 га получше, чем скверик напротив ФТ. Бассейн вообще не стоит обсуждать. До метро ближе, но не пару раз плюнуть. На авто-жуткая тянучка.
По отоплению: счет за январь не пришёл. В ноябре-декабре в квартире отопление было отключено, но инея в квартире не было, градусов 15 наверное. Я приехал около 20-00, открутил немного батареи и спать. Никто не замёрз.

Серж, ФТ - это совсем другой уровень. В ФТ хочется жить. Зашел на придомовую и уже не хочется уходить. И это +/- было понятно в самом начале. Именно поэтому Вас так на ФТ уговаривали. И именно поэтому он улетел с тех пор в космос. Никакие комнаты правильной формы и площади этого не компенсируют. Совсем другой уровень, совсем другой потенциал сохранения/роста цены, совсем другая ликвидность. Ну, уже что сделано, то сделано. Копите денежки, зарабатывайте, инвестируйте, ставьте новые цели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:В наших реалиях нужно трезво оценивать развитие инфраструктуры города. Увы.


+1
именно так
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:04

  Успіх написав:..
Віддасть Сержик борги, тоді наскирдує за рік-два на авто - і все, життя вдалось! :D

1) содержание авто в финансовой части ничем не отличается от ребенка.
2) тем не менее, когда в семье 2+ детей оно маст хэв
3) тем более маст хэв, в случае со Жмеринской, где всего три основных направления: 1) неудобный выезд на Победы по раздолбанной в говно Святошинской; 2) скоростной трамвай, до которого надо еще как то доползти 3) Окружная
В целом, я бы не стал критиковать выбор Сержа, не зная локацию, где он работает. Место там довольно тихое, на раздолбаной Святошинской погонять любителей мало. Остальная инфраструктура неплохая, включая больницы, базары, школы, садики.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, ФТ - это совсем другой уровень. В ФТ хочется жить. Зашел на придомовую и уже не хочется уходить.

Иными словами: вышел с придомовой и жить не хочется :mrgreen:
У меня спальня 20+ метров и матрас шириной 180 см. Утром проснулся и нет ощущения, что надышал за ночь и надо срочно проветрить.
а в вашем ФТ спальни по 10-12 метров, как в хруще или моей последней арендной квартире. и стены в ФТ из пенобетона в отличие от кирпича
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 08 лют, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:В целом, я бы не стал критиковать выбор Сержа, не зная локацию, где он работает. Место там довольно тихое, на раздолбаной Святошинской погонять любителей мало. Остальная инфраструктура неплохая, включая больницы, базары, школы, садики.

Петровка. 1-1:10 часа уходит на дорогу.в принципе я по молодости столько же в институт ездил, так что норм.
И я там не один живу. Этим себя как то утешаю.
Прицентралье подешевле долго ждал, но не срослось-ковид не дал ценам просесть.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:Может для Львова это и не так актуально и, киевлян не понять.

Аааааа, я щось зовсім забув про затори)))
Ну тоді - самокат вирішує все!©😁
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:12

kingkongovets
Ну так что, каков вердикт?
Купил овняшку за дорого?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:17

  Serg-ik написав:..
Петровка. 1-1:10 часа уходит на дорогу.в принципе я по молодости столько же в институт ездил, так что норм.
И я там не один живу. Этим себя как то утешаю.
Прицентралье подешевле долго ждал, но не срослось-ковид не дал ценам просесть.

Петровка/Оболонь для вас, пожалуй, самое неудобное место на правом берегу.
А чего на Оболони/Куреневке треху в старом фонде не взяли?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:+10500
Метро в 5-10 минутах ходьбы + садики/школы/кружки/магазины/парки/скверы гораздо более приоритетны для семьи.
Хоть и пользуешься метро раз в полгода, но детям, или когда срочно нужно в центр или даже в любой район города, а город стоит (смотриш пробки -> в метро -> ближайшая к пункту назначения станция метро -> вызов такси и помогает успеть куда нужно)... вот с таким долговременным профитом особенно ценишь локацию в долгосроке. :roll:

Так авто - все вирішує! :D
Віддасть Сержик борги, тоді наскирдує за рік-два на авто - і все, життя вдалось! :D

Еще раз, "медленно шевеля губами..." (с) перечитайте. Основная мысль в другом. Может для Львова это и не так актуально и, киевлян не понять.
Во Львове трамваи и маршрутки стоят в тех же пробках, потому Долярчик и не может понять
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:А чего на Оболони/Куреневке треху в старом фонде не взяли?

Потому что это старый фонд!!!
Потому что в ближайшем будущем там потребуется тысячами баксов рассчитываться за утепление, ремонты и т.д. Как я уже не раз писал, мою квартиру на Дорогожичах затапливало. Думаете сильно поменялся подход жителей к содержанию дома, а коммунальщиков- к ремонту труб водоснабжения во дворах?
Serg-ik
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