Додано: Вів 08 лют, 2022 11:34

Serg-ik написав: kingkongovets

Ну так что, каков вердикт?

Купил овняшку за дорого?

если вам нравится - значит не овняшка, вам же там житьно осознавая шо у вас 7 лет назад была возможность шото купить за 120, а вы все эти годы тратили деньги и время своей жизни на аренду пребываю в некотором удивлениизато я после юры с его залой и непонятной любовью к соломе, вас с парками и правильными комнатами, трололо, так и не понявшего еще зачем в городе метро и почему оно должно быть рядом, максу с мопами и фасадами, ромасику с любовью к поху и прочим осевшим в киеве понаехам, как впрочем и сам будучи сыном такого же понаеха, выросшим в таком же гетто, хорошо понимаю для кого строятся все эти круши, оранжи, медовые и прочие мордорыа вот выросшие в них дети уже всеми силами будут стараться из них вырватьсявот только удастся это не только лишь всем, увызы:знаю хорошо то место - мой батя много лет руководил одним соседним предприятием, а на киприянова живет мой сотрудник, о котором я рассказывалпомню «парк совки» еще таким же засранным лесом с алкашами и наркоманами, как и на родном лесном)о борщаговском контингенте и контингенте местных школ тоже знаю